Augusta, riparte il progetto “Alma: educare alle differenze”

Insieme alla riapertura delle scuole riparte anche il progetto di prevenzione “Alma: educare alle differenze” rivolto alle prime medie, ideato e coordinato da Luigi Tabita in collaborazione con l’associazione antiviolenza Nesea, l’associazione Immaginare insieme, l’Asp e la rete Antiviolenza regionale Lia Pipitone.

Anche quest’anno, come sempre, due equipe di esperti (psicologi, educatrici, avvocate, sociologhe, attrici) incontreranno mensilmente gli alunni e le alunne per costruire percorsi contro stereotipi e discriminazioni, ma a seguito delle normative anti Covid gli incontri avverranno inizialmente non in presenza. Il progetto inoltre prevede, parallelamente al lavoro con i ragazzi, anche incontri con i loro genitori nelle ore pomeridiane.

“Nonostante le mille difficoltà abbiamo sentito la responsabilità e la necessità di esserci anche quest’anno – ha dichiarato Luigi Tabita – sono sei anni che lavoriamo nelle scuole del territorio assiduamente per la promozione delle differenze come valore, ma sono stati soprattutto gli ultimi fatti di cronaca, le tristi storie del giovane Willy e Ciro, che ci hanno spinto ancora di più a voler esserci anche quest’anno per aiutare i nostri ragazzi a superare paure e pregiudizi”.