Augusta, riparte il festival della narrazioni “Naxoslegge”: quattro incontri su “I cantieri della memoria”

Da sabato e fino a venerdì prossimo anche Augusta accoglie la XIII edizione di “Naxoslegge”, festival delle narrazioni, della lettura e del libro diretto da Fulvia Toscano. Si tratta di quattro incontri sul tema “I cantieri della memoria”, tra storia e valorizzazione dei beni culturali, a cura di Mariada Pansera e organizzati in collaborazione con la locale sezione dell’Archeoclub. Il primo si è tenuto sabato scorso ed è stato incentrato sul libro “Augusta durante l’occupazione anglo-americano. Memorie di un interprete”, dell’augustano Salvatore Romeo, che ha vissuto in prima persona e ricordato con la sua testimonianza diretta le vicende della Seconda guerra mondiale. Presenti la figlia, Pina Romeo, la nipote Ornella Spina, Maria Ada Pansera presidente dell’ Archeo club Augusta, Piero Monticchio, presidente del Centro studi storico militari di Augusta e Antonello Forestiere componenti del direttivo al centro studi storico militare.

Gli incontri sono in programma al Nuovo circolo del tennis, ieri pomeriggio però a causa delle condizioni meteo non favorevoli il secondo incontro si è tenuto al circolo filantropico “Umberto I” dove è stato presentato “Il mio nome nel vento”: un romanzo storico e di formazione con cui l’autore Alessandro Rivali- si legge in una nota- dà vita, con la sua scrittura poetica e limpida, a una grande epopea famigliare, un viaggio frutto di una ricostruzione basata su documenti della sua famiglia, a cui si ispira da vicino quella immaginaria dei Moncalvi, e sui fatti di un periodo di storia cruento e cruciale.

Oggi, mercoledì 27, si parlerà di beni culturali e patrimoni materiali e immateriali con Laura Cappuggi, direttrice del Centro regionale inventario, catalogazione e documentazione del Dipartimento dei Beni culturali e dell’Identità siciliana. Infine venerdì 29 settembre protagonista dell’incontro sarà Emanuela Fontana, autrice di un fortunato romanzo “La correttrice”, già alla terza ristampa. È la straordinaria storia, sconosciuto sinora, di Emilia Luti, 24enne fiorentina, a servizio come baby sitter nella casa milanese di Alessandro Manzoni, col quale collabora per quattro lunghi anni limando e affinando il linguaggio de “I Promessi sposi”, consegnato tra il 1840 e il 42 alla stampa, alla storia e allo studio di generazioni di studenti e amanti del capolavoro, con un lessico semplificato e quanto più vicino alla lingua parlata e viva usata dagli italiani non ancora ancora riuniti in un unico paese.

Naxoslegge 2023 è realizzato con il sostegno dell’assessorato dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, del Parco archeologico Naxos Taormina, dell’ università di Messina – Cospecs Dams, dell’Ersu e del Cepell (Centro per il libro e la cultura, istituto del Mic).