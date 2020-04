Augusta, riparte il Ccr mobile e la raccolta degli sfalci di potature, ma solo all’ex Plastjonica

Sarà ripristinato domani il servizio di raccolta e pesa dei rifiuti e degli sfalci di potature. Si potrà però conferire solo all’ex Plastjonica da lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12, per quanto riguarda il Ccr e dal martedì a sabato per gli sfalci da potature.

“Il servizio sarà temporaneo, – si legga nella pagina Facebook di Augusta si differenzia-in attesa di riprendere a pieno regime il calendario delle postazioni mobili itineranti una volta terminata l’emergenza Covid-19 e le relative misure di contenimento utilizzate”.

Gli utenti potranno accedere alla postazione uno per volta mantenendo le distanze di sicurezza e presentando, come sempre, la tessera sanitaria dell’intestatario della Tari. I servizi non saranno effettuati nei giorni festivi del 25 aprile e del primo maggio.