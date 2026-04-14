Augusta riparte dal commercio: Antonino Di Silvestro nuovo presidente del Comitato Commercianti

Si è svolta nel Salone di Rappresentanza “Rocco Chinnici” del Palazzo di Città, la conferenza stampa che segna l’inizio di una nuova fase per il commercio augustano.

Nel corso dell’incontro è stata ufficializzata la nomina del nuovo Presidente del Comitato Commercianti di Augusta, Antonino Di Silvestro, che ha presentato la visione del Comitato Commercianti Augusta in una versione 2.0, un percorso di rilancio fondato su ascolto, partecipazione e rappresentanza dell’intera categoria.

Un percorso che nasce dalle aree storicamente più attive del commercio cittadino e che oggi guarda a un coinvolgimento sempre più ampio del territorio, con l’obiettivo di costruire una rappresentanza inclusiva e condivisa.

Alla conferenza erano presenti il Sindaco Giuseppe Di Mare, l’Assessore al Commercio Tania Patania e la Presidente uscente Elena Cimino, a testimonianza di un passaggio all’insegna della continuità e della collaborazione istituzionale.

Il Sindaco e l’Assessore hanno accolto con favore l’avvio di questa nuova fase, esprimendo apertura e disponibilità a un dialogo costruttivo con il Comitato, nell’interesse dello sviluppo economico e sociale della città.

Nel suo intervento, il Presidente Antonino Di Silvestro ha sottolineato la volontà di costruire un Comitato unito e inclusivo, capace di rappresentare l’intera categoria commerciale: “Vogliamo costruire una rappresentanza ampia, capace di coinvolgere anche quei commercianti che negli anni si sono allontanati. Questo è un momento di ricostruzione e rilancio: il commercio deve tornare ad essere un punto centrale per Augusta.”

Nel corso della conferenza, Di Silvestro ha inoltre evidenziato l’importanza del dialogo già avviato con il territorio, salutando Peppe Di Masi, rappresentante dei commercianti della zona Borgata, con cui ha avviato un confronto basato su condivisione e visione d’insieme, e Luca Baffo, Presidente dell’Associazione Brucoli, come riferimento per i commercianti della zona di Brucoli.

Il nuovo percorso prevede, nei prossimi giorni, una fase di consultazione e confronto diretto con i commercianti, finalizzata alla definizione del nuovo direttivo, che sarà espressione di un processo condiviso e basato su criteri di partecipazione, responsabilità e rispetto.

Durante il suo intervento, il Presidente ha rivolto anche un messaggio ai candidati alle prossime elezioni amministrative: “Auguro a tutti una buona campagna elettorale. Chi ama Augusta ha ogni giorno l’opportunità di dimostrarlo con i fatti, anche attraverso le proprie scelte quotidiane. Scegliere di acquistare ad Augusta significa investire nel futuro della nostra città.”

La conferenza rappresenta il primo passo di un percorso che punta a rafforzare il ruolo del Comitato Commercianti come interlocutore autorevole, aperto e propositivo, capace di contribuire in modo concreto alla crescita e alla valorizzazione del territorio.