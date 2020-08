Augusta, rinvenuto un ordigno bellico sott’acqua: la Capitaneria emana ordinanza di divieto di transito

Un presunto ordigno bellico è stato segnalato nei giorni scorsi da un cittadino immerso nello specchio di mare di cala Spezzantennola, a sud di capo Santa Croce, tra il Faro e Punta Izzo rendendo necessaria l’emanazione di una ordinanza di polizia marittima della Capitaneria di porto per divieto di transito, sosta e balneazione nell’area. Come dispone il provvedimento firmato dal comandante della Capitaneria di porto, Antonio Catino è vietato il transito e la sosta di qualsiasi imbarcazione nel raggio di 300 metri e qualunque attività, compresa la balneazione, proprio nelle scorse settimane i palombari del Gruppo operativo subacquei (Gos) del Comando Subacquei ed incursori della Marina militare (Comsubin), distaccati al Nucleo Sdai (Sminamento difesa antimezzi insidiosi) di Augusta tra le ultime operazioni subacquee in ordine di tempo hanno neutralizzato 32 ordigni esplosivi. nelle acque antistanti il porto di Ognina, nel catanese.

L’intervento d’urgenza, disposto dalla Prefettura di Catania a seguito della segnalazione da parte di un privato cittadino circa la presenza in mare di un oggetto riconducibile ad ordigno esplosivo, hanno permesso di recuperare e distruggere: 29 residuati bellici, riconosciuti quali proiettile di medio calibro; due bombe da mortaio; una bomba d’aereo tipo sd 50 tedesca. Gli ordigni sono stati rinvenuti a profondità variabile di tra 10 e 30 metri ed a una distanza dalla costa di circa 80 metri.

Gli ordigni, che risalgono alla seconda guerra mondiale, sono stati rimossi dal fondo e trasportati in apposite zone di sicurezza, dove sono stati neutralizzati con procedute ad hoc da parte del Gruppo operativo subacquei che hanno preservato l’ecosistema marino. Così è stata ripristinata la navigazione e la balneazione nello specchio acqueo.