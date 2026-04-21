Augusta, rinvenuto un gommone rubato. Denunciato un uomo

Nella serata di ieri, a seguito di una denuncia di furto di un natante, agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Pubbplica sicurezza di Augusta, hanno denunciato un uomo di 41 anni, già conosciuto alle forze di polizia, per il reato di ricettazione.
Gli investigatori megaresi, dopo aver esperito immediate indagini hanno scoperto il luogo ove poteva essere stato portato il gommone rubato. Poco dopo, a bordo di una piccola imbarcazione all’occorrenza reperita, i Poliziotti avvistavano il gommone rubato e lo intercettavano nello specchio di mare sito nei pressi del Lungomare Rossini.
Il soggetto veniva bloccato e denunciato per ricettazione del gommone rubato.
Il tender rinvenuto, appartenente ad una imbarcazione a vela più grande, è stato restituito al legittimo proprietario.
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