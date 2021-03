Augusta, rinvenuta nei locali della villa la “Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti”

E’ stata ritrovata nei locali in disuso di piazza Castello dove verranno trasferiti gli uffici dell’Anagrafe e che per questo sono oggetto di manutenzione, la “Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti”, che rappresentano per la sua unicità il costituirsi dello Stato italiano, dal Regno d’Italia alla Repubblica. Lo fa sapere l’assessore alla Cultura Giuseppe Carrabino che sottolinea come si tratta di una importante e corposa collezione documentale che dovrà essere sottoposta ad una schedatura per verificarne l’integrità e che, fin dall’unità d’Italia è stata custodita, nel palazzo comunale da dove era stata spostata per i lavori di consolidamento e restauro dell’immobile.

“Dovendo liberare i locali degli arredi, materiali e vecchie scaffalature, – racconta- il personale dell’ufficio tecnico ha chiesto il mio intervento per la presenza di libri e carte all’interno dei locali oggetto di sgombero. Con mio grande stupore ho trovato una gran mole di volumi e centinaia di fogli a stampa relativi agli atti normativi del periodo pre-unitario. Una raccolta che un tempo era custodita nell’ufficio del segretario generale in appositi armadi a muro. Purtroppo le carte più antiche hanno risentito dell’abbandono tra la polvere e l’umidità”.

La raccolta, opportunamente recuperata, potrà costituire un utile strumento di consultazione che sarà messo a disposizione degli utenti non appena inventariato e catalogato.