Augusta, rinnovato il patto di collaborazione Ruiz-Megara

È stato rinnovato nei giorni scorsi, nei locali del liceo Megara, il “patto di collaborazione Ruiz-Megara” da parte dei rappresentanti di istituto dei due istituti superiori cittadini. A firmare simbolicamente l’accordo sono stati i rappresentanti d’ istituto del Megara Massimiliano Farina, Alessandro Santanello, entrambi anche componenti della Consulta provinciale studentesca, Ottavio Ranno, Lorenzo Passanisi, insieme con gli omologhi del Ruiz Francesco Blandino, Orazio Fazio, Asia Calcagno, Chiara Carriglio, Alessandro Giangrande e Giulia Scino, questi ultimi anche componenti della Consulta provinciale studentesca di cui lo stesso Giangrande è presidente.

L’accordo, ideato nel 2023 dall’ organizzazione studentesca cittadina “Noi studenti”, ha come obiettivo principale l’unione e la coesione degli studenti delle due scuole, attraverso la realizzazione di attività extrascolastiche congiunte sia ricreative che culturali. È stato rinnovato anche per quest’anno per dare un segnale di continuità con quanto fatto in precedenza, garantisce la realizzazione della “Giornata dell’arte e della creatività studentesca”, riportata ad Augusta lo scorso maggio per la prima volta dopo 15 anni, grazie sempre a questo documento e anche al patrocinio del Comune.

“Ringraziando il dirigente scolastico Renato Santoro che, senza esitare, ci ha messo a disposizione la nostra scuola per l’occasione, vorrei sottolineare che anche quest’anno faremo sì che non ci siano più barriere e ostacoli tra i nostri ragazzi, bensì unione, forza di volontà e collaborazione. Soltanto in questo modo possiamo andare avanti insieme, cambiando e migliorando sempre di più le nostre scuole”– ha dichiarato Farina -. Siamo entusiasti di lavorare insieme per il bene di tutti gli studenti, coinvolgendo attivamente entrambe le scuole. Questo patto rinnovato riflette il nostro impegno collettivo per un futuro in cui gli studenti possano prosperare attraverso la condivisione di esperienze e risorse”.