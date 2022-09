Augusta, rinnovato il direttivo dell’associazione forense megarese

Rinnovato nei giorni scorsi, durante l’assemblea che si è svolta nell’aula consiliare di palazzo San Biagio, il direttivo per il biennio 2022/24 dell’associazione forense megarese.

E’ stata guidata per i primi due anni da Puccio Forestiere, -nominato presidente onorario- che ha esordito tracciando un lusinghiero bilancio del primo biennio di vita dell’associazione, che “malgrado le difficoltà e le limitazioni imposte dalle restrizioni collegati alla pandemia, è in ottima salute e lo è sia per il numero degli associati, che per la qualità degli eventi formativi realizzati e delle proposte avanzate”.

A seguire si è tenuta l’assemblea elettorale che ha portato al rinnovo del consiglio direttivo e delle cariche dell’associazione.

Ai consiglieri uscenti, Francesca Marcellino, Marcello Passanisi, Fabrizia Burgi e Forestiere sono subentrati i nuovi componenti, Margaret Amara, Fabio Condorelli, Antonello Forestiere e Giovanna Fraterrigo, i quali vanno ad aggiungersi ai confermati Dario Valmori, Rosanna Bussichella, Francesco Romeo e Salvatore Terrone, questi ultimi designati, all’unanimità dei componenti del nuovo direttivo, rispettivamente quali tesoriere, segretario e presidente.

Un direttivo quindi all’insegna della continuità e che vedrà il sodalizio megarese impegnato nel panorama dell’associazionismo forense distrettuale.