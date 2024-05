Augusta, rinnovate le cariche sociali per l’Unitre per il triennio 2024/2027

Salvo Cannavà è stato riconfermato presidente dell’Unitre Augusta per il nuovo triennio 2024/2027. La sua elezione è avvenuta all’unanimità dei presenti durante l’assemblea elettiva dei soci per il rinnovo delle cariche sociali che si è svolta nei giorni scorsi, nell’aula magna del Ruiz, dopo che lo stesso presidente uscente ha relazionato nel dettaglio sulle attività svolte nel triennio 2021/2024, dagli incontri in aula ai vari laboratori, alle attività in collaborazione con altre realtà del territorio, tutte sempre in sintonia con i tre nuclei fondanti dell’associazione: cultura, umanità e solidarietà.

Sempre all’unanimità sono stati confermati anche tutti i componenti del direttivo: vicepresidente Anna Lucia Daniele, segretario Carmelo Addia, tesoriera Giuseppa Patania, past presidente emerito Giuseppe Caramagno, consiglieri Giovanna Fraterrigo e Salvatore Ponzio.