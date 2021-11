Augusta, rinnovate le cariche dell’Unitre, nuovo presidente Cannavà

Cambio alla guida dell’Unitre di Augusta, che d’ora in poi sarà guidato dall’ex vice presidente Salvatore Cannavà che subentra a Giuseppe Caramagno, presidente fondatore, alla guida del sodalizio sin dal 1998. L’elezione è avvenuta nei giorni scorsi nell’auditorium comunale “Giuseppe Amato” dove alla presenza dei soci si è tenuta l’assemblea ordinaria per il rinnovo delle cariche sociali . Fanno parte del direttivo Anna Lucia Daniele, Enzo Toscano, Pina Patania Daniele, Giovanna Fratrerrigo, Carmelo Addia e Giuseppe Caramagno è stato nominato presidente onorario emerito e gli è stato affidato l’incarico di consigliere particolare del presidente. Tutti i componenti il nuovo direttivo sono stati eletti per acclamazione.

“Onorato dell’incarico, conto di operare nel solco della continuità che ha portato la nostra Unitre augustana a rappresentare un chiaro punto di riferimento per molti “diversamente giovani” che hanno potuto socializzare, mitigare la solitudine, fare del bene al prossimo e essere acculturati fino alla terza o quarta età. – ha commentato il neo presidente- Sempre con un occhio vigile ai giovani. Per fare ciò avrò il piacere di circondarmi di una squadra che ha già brillantemente supportato il presidente uscente Giuseppe Caramagno, che resterà sempre ottimo compagno di viaggio e supervisore degli ideali unitrini”.