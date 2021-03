Augusta, ringhiera del lungomare Rossini nel degrado, Fratelli d’Italia chiede l’intervento del sindaco

In alcuni tratti è completamente erosa e arrugginita e perfino mancante la ringhiera metallica del lungomare Rossini, meta preferita degli amanti del jogging e delle passeggiate.

A segnalarlo è il presidente del circolo “Ugo Venturini” di Fratelli d’Italia Vincenzo Inzolia che riferisce delle lamentele ricevute da numerosi cittadini sullo stato di estremo degrado di quella che dovrebbe essere un’adeguata protezione, ma è “divenuta essa stessa un grave pericolo per l’incolumità pubblica specie per i numerosi bambini i quali da soli o sfuggendo alla vigilanza possono procurarsi gravi lesioni o, addirittura, cadere in mare. – dice- Per lunghi tratti la ringhiera metallica sulla cui solidità e resistenza alla salsedine evidentemente le passate amministrazioni non esercitarono il dovuto controllo, è mancante o del tutto corrosa dall’ossido tanto che, come si può agevolmente notare, taluni elementi spezzandosi possono mettere in serio pericolo chi ivi svolga attività motoria”.

Per questo motivo il presidente del circolo ha chiesto formalmente al sindaco di adottare di tutti i provvedimenti di sua competenza a salvaguardia della incolumità pubblica e per il ripristino del decoro urbano.