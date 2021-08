Augusta, ringhiera del lungomare Rossini da riqualificare: ci pensa Nuova Acropoli

Riqualificare la ringhiera del Lungomare Rossini, alla Borgata, visibilmente e in più punti danneggiata dalla salsedine dal tempo. E’ questo l’ambizioso intervento che Nuova Acropoli Augusta realizzerà in maniera definitiva domenica, 8 agosto nell’ambito della più generale attività di volontariato denominata “Operazione Nettuno” .

L’intervento, come fa sapere l’associazione di volontariato in un comunicato stampa, sarà realizzato tramite opere di manutenzione e verniciatura da parte dei volontari e per le quali il Cantiere Noè ha messo a disposizione competenze e operai specializzati nelle due settimane precedenti l’evento. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Comune di Augusta e la sponsorizzazione di Assoporto Augusta e di alcune attività commerciali locali, nonché la collaborazione del Rotary Club Augusta.

“Mi sento di ringraziare, inoltre, il sindaco Giuseppe Di Mare – aggiunge il presidente Adriana Pricone- per avere abbracciato con entusiasmo e reso possibile questa iniziativa, l’ufficio dei lavori pubblici che ci ha dato supporto e il prezioso aiuto da parte della Polizia municipale nella persona del suo comandante Maria Concetta Boschetto. Una speciale menzione spetta, inoltre, a Maurizio Scalia che ha prestato le sue competenze assumendo la direzione dei lavori.”

Tutto questo nell’ambito di un progetto di volontariato fatto dalla città per la città e reso possibile dalla sinergia con istituzioni e varie realtà presenti in una Augusta che chiede di “rinascere” sotto il segno del senso civico e della bellezza, come il suo nome pretenderebbe.

Giunta alla 34esima edizione siciliana e rivista già dallo scorso anno per adeguarla alle nuove norme anti Covid 19 l’operazione Nettuno” è stata già effettuata a Catania e Priolo, con la pulizia ecologica dei litorali, la realizzazione di isole e nidi galleggianti e di staccionate per la delimitazione di alcuni sentieri della riserva naturale di Priolo e la manutenzione delle isole artificiali della stessa. E proseguirà fino a Ferragosto, giornata in cui i volontari saranno presenti alla Costa del Sole a Siracusa per garantire la sorveglianza nei punti più affollati dai bagnanti grazie alle squadre in gommone e in canoa e per effettuare degli interventi di pulizia ecologica