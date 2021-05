Augusta, “rinascita” del centrodestra: prove di alleanza tra Cantiere popolare e Lega

Prove di alleanza politica tra la Lega e Cantiere popolare in vista di una “ricostruzione” del centrodestra augustano. Nei giorni scorsi si è, infatti, svolto un incontro tra le due delegazioni cittadine che si sono confrontate sullo “stato di salute” della politica augustana, in particolare del centrodestra, ponendo le basi su cui costruire eventuali unioni di intenti o collaborazioni tra le due compagini.

“Si è discusso di vari temi di carattere generale e di temi più caldi riguardanti l’amministrazione della città e la politica in generale, – fanno sapere in una nota Rosario Salmeri e Giuseppe Garilli, rispettivamente commissario delle Lega e coordinatore di Cantiere popolare- e si è convenuto che è necessario e opportuno rinsaldare le fila del centrodestra in città e collaborare organicamente con l’amministrazione in vista dei prossimi impegni che la stessa sarà chiamata ad affrontare, e per onorare i prossimi impegni elettorali”.

I due si ritengono sodisfatti dell’incontro ritenendo che possa presupporre anche una eventuale collaborazione in consiglio comunale dove Cantiere popolare è rappresentato dal consigliere Peppe Montalto e la Lega dal movimento federato “Noi per Augusta” di cui fanno parte i due consiglieri Maria Grazia Patti e Salvo Serra.