Augusta, rinasce la fontana dell’omonima piazza della Borgata grazie ai privati. Luci a Led

Sarà ufficialmente restituita oggi alla città la fontana dell’omonima piazza della Borgata, da anni non funzionate, rinata a nuova vita grazie all’intervento di manutenzione straordinaria effettuato da alcuni privati. Alle 18, 30 è prevista una breve cerimonia alla presenza del sindaco Peppe Di Mare e dell’assessore al Decoro urbano Rosario Sicari che sottolinea che “si tratta di un importante intervento di manutenzione straordinaria reso possibile grazie alla generosità e alla fattiva collaborazione di Giuseppe Di Masi e dei privati che hanno sostenuto questa iniziativa, che ha trovato in questa amministrazione comunale ascolto e comunione di intenti.- ha affermato- L’intervento rientra in un più generale progetto di riqualificazione di Piazza Fontana, sfruttando anche queste forme di sinergia che, è bene ribadirlo, non sostituiscono ma integrano l’azione amministrativa pubblica. Infatti, dopo anni di totale abbandono e di silenzio alle giuste richieste dei residenti della zona e dei commercianti, questa amministrazione ha proceduto alla sostituzione integrale dell’illuminazione su tutta la piazza con luci a Led, garantendo nuovo benessere visivo e risparmio energetico: un intervento che non ha molti precedenti in città e che vogliamo diventi presto la “normalità”, visto che è stato, come intuibile, molto apprezzato”.

Inoltre la piazza della Borgata, che è anche un luogo di ritrovo per i ragazzi, era già stata individuata per collocarvi un hot-spot Wi-fi gratuito -nell’ambito del progetto WiFi4Eu- che l’amministrazione ha implementato e ormai in dirittura di arrivo con 11 su 12 postazioni installate.

“Molto presto, poi, doteremo anche questa piazza di quanto necessario per una sua migliore fruizione da parte di tutti i cittadini, con tavoli e sedie– ha aggiunto Sicari- Non possiamo che dire grazie a chi supporta l’azione amministrativa comunale integrandola con azioni dettate dalla volontà di prendere parte al cambiamento che, con i fatti seppur gradualmente, questa città sta finalmente iniziando a conoscere. Noi non soffocheremo mai la volontà dei cittadini di rendersi utili e spendersi per il bene comune ed anzi continueremo a sostenere queste iniziative sinergiche all’azione amministrativa. Augusta è di tutti noi”.