Augusta, rimozione don Prisutto, il comitato Stop veleni si appella al Papa. Domani manifestazione in piazza Duomo

Una lettera a Papa Francesco a sostegno di padre Palmiro Prisutto, che entro domani dovrebbe dimettersi da arciprete della Chiesa Madre di Augusta, così come richiesto dall’arcivescovo di Siracusa monsignor Francesco Lomanto, e per evitare di essere rimosso dal suo incarico direttamente dalla Curia, dopo il procedimento canonico di rimozione avviato nelle scorse settimane dall’arcivescovo di Siracusa.

Ad averla inviata è il Comitato stop veleni – da sempre vicino all’arciprete nelle sue battaglie contro l’inquinamento industriale -, che nei giorni scorsi ha chiesto a monsignor Lomanto, a cui la lettera è pure stata inviata, di essere ricevuto in udienza “per poter avere la possibilità di comprendere le ragioni che lo hanno portato a tale decisione, ma che al momento non ha ricevuto nessun riscontro. Richiesta che – si legge in una nota – è contenuta anche nella petizione lanciata dai fedeli della parrocchia della Chiesa Madre e sottoscritta da tutti i componenti del Comitato oltre che da tantissimi altri fedeli arrivati anche dai diversi paesi del siracusano, cosi come ha raccolto fino ad oggi più di 3.300 firme la petizione lanciata online su Change.org che costituisce un ulteriore appello a Papa Francesco” – conclude il Comitato che aderirà alla manifestazione silenziosa promossa dai sostenitori di padre Prisutto per domani pomeriggio, 20 luglio, alle 19 in piazza Duomo.

Ecco il testo della lettera inviata al Papa:

“Santo Padre, Le scriviamo questa accorata lettera per mettere alla sua attenzione la grave situazione che sta investendo padre Palmiro Prisutto al quale sono state richieste dalla Curia di Siracusa nella persona dell’ arcivescovo Francesco Lo Manto le sue dimissioni da arciprete della Chiesa Madre di Augusta. Questa notizia ha gettato nello sconforto moltissimi fedeli, poiché padre Palmiro rappresenta una guida spirituale non solo per i frequentatori della sua parrocchia, ma anche per altre persone che vivono addirittura in territori lontanissimi dal nostro.

Noi siamo attivamente accanto a Padre Palmiro che come benissimo saprà porta avanti i da moltissimi anni una lotta all’inquinamento di origine industriale che nel nostro territorio purtroppo ha procurato moltissime vittime, ed è proprio in qualità di Comitato che Le chiediamo con il cuore in mano di voler intercedere in questa difficile e dolorosa situazione affinché Lui possa rimanere in Chiesa Madre e continuare a portare avanti la sua missione pastorale celebrando il 28 di ogni mese la messa per la vita in ricordo delle vittime del cancro e per pregare per chi sta affrontando la malattia.

Nel mostrarLe il nostro apprezzamento per la sua Enciclica Laudato Sì che ci ha dato tanto conforto e ci ha fatto sentire meno soli e abbandonati nella nostra battaglia, Le porgiamo i nostri migliori auguri di una pronta guarigione e i nostri affettuosissimi saluti nella speranza di poterLa un giorno incontrare e condividere con Lei la nostra gioia di avere un fine comune nella tutela delle future generazioni per dare loro la possibilità di vivere in un ambiente migliore”.