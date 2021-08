Augusta, rimozione di Palmiro Prisutto, tre confraternite: “Pronti ad obbedire alle decisioni del vescovo”

“Le confraternite di Maria Santissima Annunziata, Maria Santissima Odigitria e San Giuseppe, consapevoli del triste e delicato momento che ormai da parecchio tempo sta vivendo la chiesa augustana, hanno comunicato all’ arcivescovo di Siracusa monsignor Francesco Lomanto, padre e pastore, la totale e incondizionata disponibilità, pronte ad obbedire a tutte le decisioni che egli riterrà di adottare per il bene della chiesa e del popolo di Dio”.

Questo lo scarno comunicato reso noto dai tre governatori delle confraternite di Maria Santissima Annunziata, Francesco Russo, di Maria Santissima Odigitria, Antonino Arena e di San Giuseppe, Concetto Lombardo che, senza mai citarla direttamente, si riferiscono alla vicenda della rimozione dell’arciprete della chiesa Madre don Palmiro Prisutto, che domani dovrà lasciare la Madrice dopo il decreto dell’arcivescovo di Siracusa monsignor Francesco Lomanto, mentre manterrà il rettorato del santuario della Madonna dell’Adonai a Brucoli.

Non è chiaro se la presa di posizione dei tre governatori delle confraternite, -i cui rapporti con l’ormai ex arciprete da tempo, com’è notorio, non sono certo dei migliori- intenda prefigurare ulteriori decisioni all’interno della comunità ecclesiale augustana, dopo quella della rimozione del sacerdote ambientalista, da parte dell’arcivescovo Lomanto.

ll’altro prelato della Curia siracusana, invece, si erano rivolti anche i governatori della altre 4 confraternite cittadine di Sant’Andrea, Immacolata, Gesù Misericordioso e Santissimo Sacramento che avevano “chiesto due volte ufficialmente e con due mail di poter essere ricevuti ed ascoltati, ma non abbiamo mai ricevuto risposta”,– ha fatto sapere il governatore di Sant’ Andrea, Giulio Morello.

Intanto il presidio di Libera “Angelo Vassallo” di Augusta evidenzia la propria vicinanza a padre Palmiro Prisutto, “il cui trasferimento comporta una perdita importante per la comunità augustana, per l’impegno civico e morale da sempre dallo stesso profuso. Rispettiamo le decisioni della curia, ma chiediamo chiarezza sui motivi che hanno portato a questa scelta esprimendo solidarietà ad un sacerdote sempre in prima linea per la difesa dei diritti dei cittadini.”