Augusta, rimozione dell’arciprete don Prisutto: scatta la mobilitazione popolare a suo sostegno. Raccolte 1500 firme

“Non comprendiamo le motivazioni che spingono la diocesi di Siracusa a chiedere insistentemente le dimissioni di don Palmiro Prisutto, arciprete della Chiesa Madre di Augusta Maria Santissima Assunta. Non si tratta di un caso di normale avvicendamento, ma di un procedimento di rimozione ai sensi dei canoni 1740-1741 nel Codice di diritto canonico. Invitiamo il nostro pastore arcivescovo monsignor Francesco Lomanto a venire ad Augusta ad illuminate le nostre menti, magari ci convince che siamo in errore e poi chiediamo scusa per esserci intromessi in questioni interne alla Chiesa”. Questa la petizione popolare indirizzata all’arcivescovo di Siracusa monsignor Francesco Lomanto a sostegno dell’arciprete don Prisutto nei confronti del quale è stata avviata la procedura canonica di rimozione dal suo ufficio pastorale che prevede, dunque, il suo trasferimento.

La raccolta firme è partita ieri dai fedeli della Madrice del centro storico e nel pomeriggio è stata estesa anche nelle chiese di Santa Lucia, alla Borgata e di San Nicola Brucoli. In poche ore sono state raccolte 1500 firme, richiamando tanti augustani che si sono schierati a fianco di don Prisutto, noto per le sue battaglie ambientali contro l’inquinamento della zona industriale. Oggi proseguirà in chiesa Madre dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 20.

Al centro di questa delicata vicenda c’è, appunto, la procedura canonica per la rimozione dell’arciprete che la Curia di Siracusa avrebbe avviato da qualche settimana, con la prima lettera di ammonizione del 21 giugno in cui il vescovo Lomanto avrebbe invitato don Prisutto a dimettersi entro 15 giorni. A questa prima missiva ne sarebbe seguita un’altra dello stesso tenore, recapitata ieri mattina proprio mentre c’era ancora la petizione in corso.

La rimozione di un parroco è un atto “disciplinare” riferito all’attivà pastorale, previsto dall’ordinamento canonico che lo ha codificato in due canoni, il 1740 che così recita: “Quando il ministero di un parroco per qualche causa, anche senza sua colpa grave, risulti dannoso o almeno inefficace, quel parroco può essere rimosso dalla parrocchia da parte del vescovo diocesano”; il canone 1741 indica, inoltre, 5 cause per le quali il parroco può essere legittimamente rimosso dalla sua parrocchia: “il modo di agire che arrechi grave danno o turbamento alla comunione ecclesiale; l’inettitudine o l’infermità permanente della mente o del corpo, che rendano il parroco impari ad assolvere convenientemente i suoi compiti; la perdita della buona considerazione da parte di parrocchiani onesti e seri o l’avversione contro il parroco, che si preveda non cesseranno in breve; grave negligenza o violazione dei doveri parrocchiali, che persista dopo l’ammonizione; cattiva amministrazione delle cose temporali con grave danno della Chiesa, ogniqualvolta a questo male non si possa porre altro rimedio”.

E’ preceduta da un’istruttoria attraverso la quale il vescovo deve accertare la sussistenza di un “ministero nocivo ed inefficace”, anche attraverso visite pastorali o eventuali segnalazioni o lamentele. I risultati dell’istruttoria vengono discussi con due parroci a questo designati dal Consiglio presbiterale, dopodiche se viene giudicata necessaria la rimozione arriva l’invito al parroco perchè si dimetta spontaneamente entro quindici giorni. Se il parroco si rifiuta o non risponde arriva la seconda ammonizione, se anche questa non ha seguito il vescovo può emettere il decreto di rimozione, indicando motivazioni e cause a sostegno della sua decisione. A sua volta il parroco può opporsi alla decisione del vescovo contestando le cause e le motivazioni addotte dal decreto di rimozione, adducendo a propria volta (per iscritto) nuovi “motivi” per sostenere l’inadeguatezza della decisione del vescovo.

Don Prisutto si sarebbe rivolto ad un legale, ieri mattina non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione così come nessuna replica o chiarimento, se pur richiesto, è arrivato dalla Curia.

Pertanto non è dato sapere a chi scrive quali siano e come si contestualizzino nella realtà augustana le cause di rimozione previste dal Codice canonico. E’ certo tuttavia ed è noto a tutti che già nel 2016 l’ allora arcivescovo monsignor Salvatore Pappalardo chiese le dimissioni di Prisutto a causa di dissapori e incomprensioni con qualche confraternita cittadina. Anche in quel caso la comunità augustana scese in piazza a difesa dell’arciprete, ne seguì anche una “bufera mediatica”, la richiesta fu poi revocata, ma i rapporti tesi con qualche confraternita finirono qualche tempo dopo anche in tribunale in un processo per diffamazione ancora in corso.

La notizia delle rimozione di don Prisutto ieri ha scatenato i social e anche diviso gli augustani, tra quanti hanno dato la loro solidarietà, senza se e senza ma, all’arciprete e hanno firmato la petizione e quanti chiedono di conoscere le ragioni di questo trasferimento “forzato”. Una richiesta di verità che, se dovesse rimanere inascoltata, lascerebbe in molti la sensazione di “un’ingiustizia” verso un sacerdote, che ha sempre messo la faccia nella sua battaglia ultradecennale per l’ ambiente.