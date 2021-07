Augusta, rimozione dell’arciprete don Prisutto, avviata altra petizione indirizzata a Papa Francesco

Potrebbe arrivare anche sul tavolo di Papa Francesco la vicenda della rimozione di padre Palmiro Prisutto, arciprete della chiesa Madre raggiunto in queste settimane da due lettere di ammonizione con richiesta di dimissioni da parte dell’arcivescovo di Siracusa monsignor Francesco Lomanto, che ha avviato la procedura canonica per la rimozione di un parroco, previsto dal Codice canonico laddove si verifica l’esistenza di un “ministero nocivo ed inefficace”. Al santo padre, infatti, è indirizzata la seconda raccolta di firme avviata ieri -questa volta online e dopo la prima cartacea partita sabato e che si può ancora firmare in chiesa Madre– con la richiesta di fare “chiarezza su questa situazione, perché ascolti il grido della nostra comunità , perché ascolti il nostro arciprete e perché non venga compiuta l’ennesima ingiustizia” – si legge nel testo della petizione con cui si dà sostegno all’arciprete e chiede che venga immediatamente interrotto il procedimento canonico a suo carico.

In poco più di un giorno ha già ottenuto, al momento in cui scriviamo, quasi 1250 firme su un primo obiettivo di 1500 firme, nel testo si ricorda che “Don Palmiro è da più di 40 anni un punto di riferimento per la città di Augusta; considerato un “sacerdote di frontiera” che ha sempre svolto il suo ministero al servizio dei più deboli, denunciando lo scempio ambientale compiuto nella nostra zona, (impegno per la quale è stato insignito col prestigioso premio Nenni, e per la quale ha ricevuto una lettera di stima da Papa Francesco) nota per l’alta percentuale di malati oncologici che in lui hanno sempre visto una speranza. Da sempre, lotta perché attraverso il rispetto dell’ambiente questo trend negativo possa invertirsi. La sua lotta da forza e speranza a chi, quotidianamente, lotta contro il cancro. Impegnato in prima linea, in seguito al terremoto del 13 dicembre ‘90, perché non cadesse mai l’attenzione sul nostro territorio, perché la gente riavesse le proprie abitazioni in un tempo ragionevole, consentì di poter ricostruire la chiesetta del borgo marinaro di Brucoli di cui era divenuto parroco”.

Poi nel 2013 è stato nominato arciprete della Chiesa Madre di Augusta, per ricostruire “l’immagine di una Chiesa devastata da uno scandalo” e oggi è destinatario di “un procedimento canonico, che ha del surreale e dell’umiliante nei confronti dell’uomo, del sacerdote e di tutta una comunità intera”.

La seconda ammonizione a dimettersi arrivata sabato scorso scade il 20 luglio, don Prisutto starebbe preparando una memoria difensiva, così come previsto dal codice canonico e non sarebbe intenzionato a lasciare il suo incarico, al momento.

Qui il link della petizione