Augusta, rimosso il peschereccio di migranti affondato alla nuova darsena

E’ lungo 18 metri e pesa una settantina di tonnellate il peschereccio di migranti recuperato oggi alla nuova darsena dove da alcuni giorni era semiaffondato. Era arrivato al porto di Augusta a metà settembre con oltre 200 migranti, e dopo lo sbarco era stato portai alla banchine la nuova darsena di Terravecchia dove, dopo oltre un mese e mezzo di permanenza è affondato nei giorni scorsi.

Questa mattina su disposizione dell’ Agenzia delle dogane, che ha affidato l’incarico di recupero e smaltimento alla Comap di Augusta, è stato eliminato con un’operazione durata tutta la mattinata. Pe effettuare il recupero è stato utilizzato un pontone con una grossa gru, che ha imbracato il natante, bianco e verde con ancora visibili le scritte in arabo. È stata fatta fuoriuscire tutta l’acqua che era entrata dentro, in modo da renderlo anche un po’ più leggero, dopodiche il relitto è stato poggiato sul pontone che ha lasciato la darsena poco prima delle 13 per andare in discarica.