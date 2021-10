Augusta, rimosso il pannello fotovoltaico divelto dalla furia del vento. Domani riapre il liceo Megara

Riprenderanno regolarmente domani le lezioni nei due plessi dei liceo Megara, rimasti temporaneamente chiusi oggi per rimuovere il pannello fotovoltaico divelto ieri dalla furia del vento. Ad effettuare l’intervento è stato stamattina una squadra dei vigili del fuoco intervenuta alla Cittadella degli studi con un’autoscala che ha consentito loro di salire fin sopra il tetto dove si trovava il pannello accartocciato dal vento, che fuoriusciva pericolosamente dal tetto. Quest’ultimo, uno dei sei pannelli per l’energia solare – che da tempo sono stati installati sulla copertura ma non sono mai entrati mai in funzione – è stato eliminato insieme al pericolo. Dal sopralluogo effettuato dai pompieri non è emerso nessuna problema alla copertura né alcuna infiltrazione di acqua nell’edificio, che si trova accanto al teatro comunale.

Per maggiore sicurezza e per precauzione i pompieri hanno effettuato un sopralluogo anche nell’altro edificio che si trova di fronte e che ieri non ha avuto alcuna conseguenza dalla bufera di acqua e vento. Anche qui non è stato riscontrato nessuna criticità e le autorità competenti hanno dichiarato sicuri entrambi gli edifici, come fa sapere il dirigente scolastico Renato Santoro presente stamattina alle operazioni insieme al responsabile della sicurezza e altri tra docenti e personale della scuola. Presente anche al tecnico inviato dal Libero consorzio di Siracusa, proprietario degli immobili che insistono su un’area comunale.

Già ieri sera dopo la segnalazione del problema e un primo sopralluogo dei vigili del fuoco i vigili urbani, insieme a una squadra dell’ufficio tecnico del Comune, avevano provveduto a transennare l’ingresso dell’edificio e in serata si è optato per la chiusura temporanea della scuola, come da ordinanza del sindaco Giuseppe Di Mare per consenti le operazioni di messa in sicurezza.