Augusta, rilancio dell’area di Megara Hyblaea con il fondo di solidarietà ai parchi archeologici

L’istituzione del Fondo di solidarietà dei Parchi archeologici regionali, approvato da alcuni giorni nella finanziaria, potrà consentire il rilancio dell’area di Megara Hybleae che fa parte del parco di Leontinoi e da sempre non gode di quelle attenzioni necessarie e dovute per la sua importanza come sito archeologico. Ne è sicuro il sindaco Giuseppe Di Mare che esprime soddisfazione all’assessore Samonà “poiché l’istituzione del fondo prevede che il dieci per cento delle risorse derivanti dallo sbigliettamento dei Parchi archeologici vengano destinati a finanziare le spese di funzionamento, fruizione e valorizzazione di quelli con insufficiente dotazione economica”.

Il risultato arriva a pochi giorni dall’incontro tra l’assessore alla Cultura Giuseppe Carrabino, Lorenzo Guzzardi, direttore del Parco archeologico Leontinoi e i sindaci di Lentini Saverio Bosco e Carlentini Giuseppe Stefio, e “ci permette di poter programmare quelle attività auspicate e lungamente attese dai nostri territori. Nell’esprimere la nostra gratitudine all’assessore Samonà, siamo certi che questa norma potrà costituire una occasione per potenziare l’offerta culturale della Sicilia e dei siti archeologici dei nostri territori – ha aggiunto Carrabino-Occorre adesso proseguire con quel lavoro di sinergia che vedrà i Comuni del comprensorio cooperare per promuovere e valorizzare i diversi siti archeologici che ricadono nelle aree di rispettiva competenza”

Per l’assessore Samonà l’approvazione della sua proposta “è un risultato molto importante perché introduce una norma di buon senso che offre un importante aiuto fondamentale ai Parchi archeologici più giovani che ancora non hanno raggiunto livelli di autonomia economica e li sostiene nella programmazione delle proprie attività. In questo modo si potrà potenziare l’offerta culturale di tantissimi siti archeologici di tutta la Sicilia”.