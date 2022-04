Augusta, rifugio per donne maltrattate nel terreno confiscato alla mafia: il Comune partecipa a bando europeo

Un rifugio per donne vittime di violenza potrebbe nascere all’interno del bene confiscato alla mafia e mai utilizzato da 22 anni a questa parte. Si tratta di un terreno con un vecchio fabbricato che si trova a Baia di Arcile, zona residenziale fuori dal tessuto urbano augustano e caratterizzato, per lo più da villette per la villeggiatura estiva che, dopo essere stato sequestrato ad un esponente della mafia lentinese nel 2000, fu consegnata al Comune nel 2009, ma da allora non è mai stato utilizzato.

Per realizzare un centro antiviolenza con casa rifugio e micro nido attraverso la demolizione e ricostruzione del fabbricato esistente e la sistemazione parziale delle aree esterne l’amministrazione comunale ha, infatti, partecipato ad un bando finanziato dall’Unione europea – Next generation Eu- Inclusione e coesione e misure per interventi speciali per la coesione territoriale e la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie. L’importo complessivo dei lavori è di 2 milioni e 375 mila euro, il progetto è stato inserito nel programma triennale dei Lavori pubblici 2022/2024 e per la redazione degli elaborati e la presentazione della candidatura per la partecipazione a bandi Pnrr l’amministrazione comunale ha affidato i servizi tecnici di assistenza ad una società specializzata nel settore, la “Zagare lab srl” di San Giovanni La Punta (CT), per l’importo complessivo di 5826 euro, Iva compresa.

Il fabbricato rurale diroccato si trova in un terreno di circa 20 ettari e necessita di interventi di riqualificazione, per i quali il Comune non ottenne fondi con un primo progetto presentato alla Regione anni fa. Nel 2014, durante la gestione commissariale, fu effettuata una giornata di pulizia straordinaria da una ventina di volontari tra militari dell’ospedale della Marina militare americana e del Genio navale di Sigonella che facevano parte della “Secon class petty officer association”, con la collaborazione di un gruppo di studenti dell’istituto tecnico agrario “Santo Asero” di Paternò e di volontari della “Fcgt team”di Catania che furono i primi ad aver messo piede, dopo 14 anni dalla confisca, dentro il terreno di proprietà del Comune, pieno di folta vegetazione e alberi anche secolari, con l’accesso al mare e alla spiaggetta di ciottoli di Arcile.