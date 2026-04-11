Augusta, rifiuti abbandonati in via Falcone: due sanzioni fino a 600 euro

Due cittadini sorpresi mentre abbandonavano rifiuti in strada e immediatamente sanzionati. È quanto rende noto il sindaco Giuseppe Di Mare, che rilancia la linea dura dell’amministrazione contro il fenomeno delle discariche abusive.

L’episodio si è verificato in via Falcone, dove gli agenti della Polizia municipale hanno individuato due augustani intenti a svuotare una proprietà, scaricando mobili e oggetti di vario genere direttamente sulla pubblica via. Tra i materiali abbandonati figurano una specchiera, un appendino, documenti e persino un congelatore.

Per i responsabili sono scattate due sanzioni amministrative, rispettivamente da 600 e 400 euro.

“Continuiamo a farla pagare agli sporcaccioni – ha dichiarato il primo cittadino – perché non è accettabile che qualcuno continui a considerare Augusta una discarica a cielo aperto”.

Il sindaco ha ribadito che i controlli proseguiranno senza sconti, con l’obiettivo di contrastare un fenomeno che incide negativamente sul decoro urbano e sull’ambiente. “Questo vizio lo faremo togliere a suon di multe e denunce penali”, ha aggiunto.

Un segnale chiaro, dunque, da parte dell’amministrazione comunale, che punta a rafforzare le attività di vigilanza e repressione contro l’abbandono illecito dei rifiuti sul territorio.