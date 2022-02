Augusta, rifiuti abbandonati alle saline “Regina”, domani pulizia straordinaria a cura di Nuova Acropoli

Non solo acque diventate improvvisamente marroni, ma anche tanti rifiuti di vario tipo, tra cui anche una bicicletta, si trovano abbandonati da incivili nelle saline “Regina” della Borgata che, per questo motivo, domani mattina saranno interessate da una pulizia straordinaria di Nuova acropoli Augusta che interverrà in alcune aree periferiche alle aree umide.

“È evidente come da anni questo patrimonio naturale della nostra città, luogo importante per la riproduzione di molte specie di uccelli e frequentato da fotografi appassionati di birdwatching, sia in alcune aree invaso dai rifiuti. – dice il presidente dell’associazione, Adriana Pricone – Occorre intervenire prima che l’equilibrio dell’ecosistema ne sia irrimediabilmente danneggiato.” Così i volontari di Nuova Acropoli, dopo un’attenta valutazione delle condizioni eco-sostenibili di un intervento di questo genere, e grazie ai preziosi consigli della Lipu di Siracusa, passeranno all’azione.

L’intervento appartiene a un progetto ben più vasto di interventi ecologici e di sensibilizzazione ai problemi ambientali che culminerà il prossimo 22 aprile con la celebrazione della Giornata mondiale della Terra con un fitto calendario di attività, in collaborazione con scuole e altre associazioni. “Perché insieme possiamo fare tanto – conclude il presidente – e perché nessun cambiamento è possibile, se prima non cambia la prospettiva del singolo essere umano”.