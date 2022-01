Augusta, rifiorimento diga foranea del porto, Cassa deposti e prestiti finanzia i lavori per 53 milioni

Cassa depositi e prestiti ha concesso all’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale un finanziamento di 53 milioni di euro per completare il rifiorimento e il ripristino statico della diga foranea del porto, situata nel lato nord e nella parte centrale (primo lotto lavori). Un intervento necessario che consentirà di mettere in sicurezza la rada di Augusta, dopo i lavori di consolidamento dei ricci di testata dell’imboccatura nord ultimati già l’estate scorsa per un importo di 12 milioni di euro.

“L’operazione si inserisce nel rapporto tra Cassa depositi e prestiti e le Autorità di sistema portuale per lo sviluppo del settore marittimo e portuale e prevede anche iniziative di collaborazione relative alla definizione degli aspetti oltre che finanziari anche progettuali, economici e contrattuali per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali, come definito dal protocollo d’intesa siglato il 9 giugno del 2020 con Assoporti” – si legge in una nota.