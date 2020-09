Augusta, rifiorimento diga foranea del porto, al via il bando europeo per quasi 50 milioni di euro

Costerà quasi 50 milioni di euro rifare la diga foranea del porto di Augusta. E’ questo l’importo previsto dalla gara d’appalto bandita dall’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale per l’affidamento dei lavori di rifiorimento ed il ripristino statico della diga foranea, primo stralcio, diga nord e diga centrale il cui termine ultimo per presentare offerte è il 5 ottobre prossimo.

Le opere previste nel progetto esecutivo, “fermo restando tutte le prescrizioni specifiche contenute negli elaborati progettuali posti a base di gara, – si legge nel bando- si concretizzano nella posa in opera di massi artificiali in calcestruzzo di tipo speciale ‘antifer’ da 43 tonnellate e da massi artificiali parallelepipedi, anch’essi in calcestruzzo, da 60 tonnellate, nonché nella costituzione di nuclei di strati intermedi di scogliera in scogli di seconda e di terza categoria”.

Il contratto d’appalto verrà stipulato “a misura” e sarà affidato con procedura aperta e tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’ importo che, a base d’ asta, è di circa 47 milioni di euro. I fondi nel bando vengono definiti “propri” dell’ Ente ma dovrebbero essere impiegati anche i finanziamenti annunziati qualche mese fa da parte del Governo con il decreto del ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli.

Per il rifiorimento della diga foranea un primo stralcio di 9 milioni di euro è già stato appaltato l’anno scorso e riguarda, in particolare, le testate della bocca centrale della diga, che hanno bisogno di interventi più urgenti.