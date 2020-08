Augusta, rifacimento e allungamento del pontile Maxcom, Legambiente presenta le sue osservazioni

“Qualunque operazione, fosse anche la sola infissione di palancole, che determini un pur minimo sommovimento del sedimento marino, deve essere preliminarmente esaminata ed approvata dalla apposita direzione del ministero Ambiente considerato che il pontile di cui si chiede il rifacimento e allungamento si trova nella parte nord del porto megarese, proprio all’interno del Sin Priolo, su fondali che secondo le indagini effettuate da Ispra/Cnr sono fortemente contaminati (zona rossa)”. Lo dice Legambiente Augusta, che ha presentato qualche settimana fa le sue osservazioni al progetto di rifacimento e allungamento di 25 metri del pontile del deposito costiero di carburanti Maxcom che si trova alla Borgata, in pieno centro urbano.

L’associazione ambientalista ricorda che il Piano regolatore del porto citato nel progetto della Maxcom “è antiquato mentre è attualmente in corso di elaborazione il nuovo piano e, in ogni caso, manca il parere dell’Autorità portuale di sistema (e quest’ultima, riteniamo, non può esimersi dal tenere ben presente ciò che prevede il piano di risanamento) – dice Enzo Parisi in una nota – Inoltre manca la motivazione della necessità di incrementare la portata delle navi che accostano al pontile. Se ciò fosse propedeutico ad un contestuale o successivo aumento dello stoccaggio a terra con ulteriori serbatoi, per le intuibili refluenze sul piano ambientale e della sicurezza, appare evidente che sarebbe necessario sottoporre a Via anche l’ampliamento del parco serbatoi”.

Non è stata, inoltre, prevista l’indispensabile valutazione d’incidenza (Vinca) sulle vicine aree umide (Zsc) e tutte le ulteriori valutazioni sulla interferenza dell’allungamento del pontile con la prevista realizzazione dei viciniori pontili della Marina militare italiana, sui suoi eventuali effetti sul ricambio delle acque del porto attraverso il ponte del Rivellino, sul rischio collisioni, sulle emissioni delle navi ormeggiate e le ricadute sulla popolazione del quartiere più vicino