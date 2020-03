Augusta, riduzione delle bollette idriche per la non potabilità al centro storico: decine le richieste al Comune

Sono già decine gli utenti del centro storico che hanno presentato al Comune la richiesta di riduzione delle bollette dell’acqua per i disagi subiti dal 25 ottobre al 12 febbraio, dopo l’ordinanza sindacale di non potabilità dell’acqua e che non sembrano del tutto finiti visto che oggi il Comune su Telegram ha avvisato di un possibile intorbidimento dell’acqua e ieri dalla fontanella della villa usciva acqua non del tutto limpida. Da lunedì scorso è scaricabile sul sito dell’Ente, ma è anche disponibile in formato cartaceo all’Urp il modello per richiedere la riduzione del canone dovuto sui consumi idrici, che può essere compilato dal titolare delle utenze, ma anche dagli amministratori di condomini nel caso si tratti di più abitazioni.

Il modulo può essere inviato via Pec al protocollo del Comune o consegnato direttamente all’ufficio idrico, in particolare al quarto servizio Tributi che si trova al piano terra del Municipio di piazza D’Astorga, riceve il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12 e sul cui tavolo giacciono già diverse domande che consentiranno di avere uno sconto direttamente nella bolletta del 2019 che ancora non è stata emessa.

Una modalità di “ristoro” per il danno patito da oltre tre mesi dai residenti ed esercenti dell’Isola, che hanno dovuto spendere soldi extra per pagare cassette di acqua e fare rifornimento con le autobotti, quando ancora non erano state messe a disposizione del Comune, che con la compilazione di un modulo potrebbe penalizzare però gli anziani, che sono meno abituati a navigare su Internet o a girare per gli uffici a presentare richieste e che, secondo molti, dovrebbe essere effettuata in automatico su ogni bolletta di ciascuna utenza in regola con il pagamento dell’acqua.

Nel moduli non viene specificato di quanto sarà esattamente la riduzione del canone e si citano le deliberazioni adottate dall’Arera, ovvero dall’ Autorità di regolazione per energia che prevedono che “i disservizi sofferti per la fruizione di acqua potabile sono oggetto di indennizzi o riduzioni del canone idrico dovuto”. E che oggi per alcuni residenti sembrano essere ritornati visto che il Comune in un messaggio Telegram delle 13.09 parla della possibilità di verificarsi in mattinata “di lieve intorbidimento dell’acqua a seguito lavaggio delle condotte” preannunciando che “la situazione si regolarizzerà nel giro di qualche ora”.

Non è dato sapere perchè si stanno lavando di nuovo le condotte e se questo possa essere legato ad un eventuale altro fermo del pozzo in quella che sembra una storia infinita, certo è che ieri pomeriggio l’acqua che esce dalla fontanella del villa non era cristallina ed emanava anche un cattivo odore, così come testimoniato con un video pubblicato su Facebook da Nico Cirillo che gestisce un gruppo social “Sei augustano/a se..” e che, insieme a Franco Disano, ha riempito una bottiglia alla fontanella. Al video è seguita una regolare segnalazione ai vigili urbani.

di Cettina Saraceno