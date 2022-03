Augusta, ricorso contro riduzione ore Asacom ad alunno con disabilità: Comune condannato

Il Comune di Augusta, in persona del sindaco pro tempore dovrà “cessare la condotta discriminatoria nei confronti dell’alunno fornendogli l’assistenza per l’ autonomia per la comunicazione secondo le previsioni del Pei, (il piano educativo individuale ndr) per l’anno scolastico 2021/2022”.

Lo ha deciso con propria ordinanza il giudice del Tribunale di Siracusa Maria Cristina di Stazio che, nell’udienza del 15 febbraio scorso, ha accolto il ricorso presentato dalla famiglia di un alunno con grave disabilità che si era visto ridurre a tre ore delle sei assegnate dal Pei il servizio di assistenza alla comunicazione (Asacom) previsto per legge.

Lo rende noto l’associazione 20 novembre 1989 che con il suo presidente e legale, Maurizio Benincasa ha assistito la famiglia dell’alunno nel procedimento giudiziario che ha condannato il Comune di Augusta anche al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente liquidate in complessivi 1823 euro per onorari, oltre spese forfettarie nella misura del 15%.

Con l’ordinanza si sancisce “il principio secondo cui i diritti dei bambini e dei ragazzi con disabilità non devono dipendere né da incontri (“le porte della presidenza del Consiglio comunale sono spalancate”) né dalla eventuale disponibilità di risorse”. – fa sapere Sebastiano Amenta, vicepresidente dell’associazione che parla di “sentenza importante che lascia sempre l’amaro in bocca perché ritengo inconcepibile finire dinanzi a un giudice per fare rivalere diritti imprescindibili”, anche perchè il ricorso si aggiunge alle decine di ricorsi avviati per varie querelle non solo Asacom.

Per il giudice del Tribunale civile di Siracusa la condotta dell’amministrazione comunale si è risolta “nella contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, il quale, -si legge nell’ordinanza- ove non accompagnato dalla corrispondente riduzione dell’offerta formativa per gli alunni normodotati, si concretizza in una discriminazione indiretta”, non garantendo così il diritto allo studio e all’integrazione scolastica in condizione di parità con gli altri studenti” e osservando come il periculum sia insito nella compromissione di diritti fondamentali dell’individuo.

“L’assessore Tringali e il vicepresidente del consiglio comunale Tribulato, anziché impegnare il loro tempo a risolvere il problema, hanno preferito diramare note stampa che a poco servivano per risolvere la situazione, eppure avrebbero dovuto sapere (peraltro prima dell’inizio dell’anno scolastico il sottoscritto lo aveva ricordato all’amministrazione) che, proprio per la funzione cui sono chiamati a svolgere, che i servizi di assistenza allo studio vanno garantiti in tempi brevi e certi, fornendo le ore di supporto necessarie come da Pei. Sappia l’amministrazione, considerate le sue dichiarazioni, che la legge obbliga l’ente a garantire il sostegno, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurne l’entità in ragione delle risorse disponibili e mi chiedo inoltre se anche questa sentenza rappresenti per la politica un palcoscenico mediatico”– continua Amenta che sottolinea anche che stanno arrivando tantissime segnalazioni relative a situazioni simili e ricorda, ancora una volta, all’Ente che ha il dovere di fornire le ore di supporto necessarie, nel rispetto dell’articolo 3, comma 3 della legge 104/92 e dei Pei.

“Non si escludono, laddove il Comune non si attivi immediatamente, ulteriori domande giudiziali, – conclude- stavolta finalizzate al risarcimento dei danni esistenziali. Con la nostra associazione procederemo senza indugio e senza oneri per le famiglie, e per questo ringraziamo di cuore il nostro presidente avvocato Maurizio Benincasa. Ricordo che il 2 aprile si avvicina e per la giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo dovremmo fare tutti un esame di coscienza prima di illuminare tutto di blu o partecipare a manifestazioni, perché sono i fatti quelli che contano”.