Augusta, ricorso al Tar bocciato. Il consigliere Montalto: “timido tentativo di congelare il ruolo del consiglio”

“La sentenza del Tar in questione ha sconfessato, punto per punto, tutte le accuse di irregolarità dell’atto di proclamazione degli eletti al Consiglio comunale di Augusta del 9 novembre 2020. Abbiamo letto in quel ricorso come un timido tentativo di congelare per ancora cinque anni il ruolo del consiglio stesso, facendo fuori la politica”.

A dirlo è il consigliere comunale Giuseppe Montalto, eletto nella lista del Nuovo Patto per Augusta che sosteneva il candidato a sindaco sconfitto Pippo Gulino, e poi entrato a fare parte di Cantieri popolare, che commenta così la sentenza di un paio di giorni fa del Tribunale amministrativo regionale che ha bocciato il ricorso presentato da otto aspiranti consiglieri e candidati nelle liste a sostegno del sindaco Di Mare, che contestavano la mancata attribuzione del premio di maggioranza al sindaco vincente.

“Sin dal primo momento si è compreso che il ricorso è stato presentato adducendo motivazioni campate in aria, e sperando in un abbaglio dei giudici – aggiunge l’esponente politico, uno dei 9 contro i quali era stato presentato il ricorso- E’ doveroso esprimere gratitudine ai nostri avvocati Stefano Polizzotto, Antonietta Sartorio, Maurizio Polizzotto, che non si sono limitati alla sola costituzione formale, ma hanno puntualmente esposto controdeduzioni alla censura articolata in ricorso, richiamando, tra le altre, le decisioni del Cga 432/2006 e 275/2006 che la seconda sezione di Catania del Tribunale amministrativo regionale ha usato come motivazione per il rigetto del ricorso, presentando una memoria difensiva e successivamente controbattendo in aula alla repliche dei ricorrenti” – conclude ritenendosi soddisfatto dell’esito della vicenda “seppur rammaricato per la consapevolezza di aver dovuto sottrarre tempo alle mia famiglia”.