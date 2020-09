Augusta ricorda Marcello Giordani con il concerto “Nessun dorma”, ad un anno dalla scomparsa

Lunedì 5 ottobre, ad un anno esatto dalla sua scomparsa prematura, Augusta, gli amici, la famiglia e i suoi più stretti collaboratori ricorderanno il tenore conosciuto in tutto il mondo Marcello Giordani, all’anagrafe Guagliardo, con il concerto “Nessun dorma”, che si terrà nella chiesa Madre a partire dalle 20. L’evento organizzato dalla Camerata polifonica siciliana e dall’Accademia Yap, fondata dallo stesso tenore è stato presentato ieri mattina durante una conferenza stampa nella sede di Brucoli della sua accademia

“Il 5 ottobre deve diventare un appuntamento annuale per la città di Augusta – ha detto Michele Guagliardo, figlio del tenore e presidente della Yap- un giorno di memoria per la nostra famiglia e per la città intera che a mio papà ha voluto e vuole molto bene”. Il concerto sarà diretto dal maestro Giovanni Ferrauto, direttore artistico della Camerata polifonica siciliana, legato a Giordani da una solida e sincera amicizia che ha ricordato che “Marcello era una persona per bene, umile e generosa nonostante la sua grandezza artistica e la sua carriera internazionale: nel contesto della lirica una vera rarità. Era inarrestabile, sempre con una miriade di progetti da realizzare, e avrebbe meritato un’attenzione maggiore da parte delle istituzioni quando era in vita”.

La prima parte del programma vedrà impegnati nell’esecuzione integrale dello Stabat Mater di Emanuele d’Astorga – la più importante opera del compositore augustano, eseguita per la prima volta proprio all’interno del Duomo di Augusta -, l’Orchestra della Camerata polifonica siciliana, il Coro lirico siciliano e i solisti Chiara Vyssia Ursino (soprano), Sonia Fortunato (mezzo soprano), Giuseppe La Rosa (tenore) e Giovanni Guagliardo (baritono

Nella seconda parte della serata l’Orchestra della Camerata polifonica siciliana e il Coro lirico siciliano, di cui è Maestro Francesco Costa, accompagneranno alcuni allievi e alcuni dei più stretti collaboratori di Marcello Giordani, molti dei quali perfezionatisi proprio con il tenore augustano, nell’esecuzione di brani tratti dal repertorio di musica sacra: Marianna Cappellani (soprano), Claudia Ceraulo (soprano), Letizia Seminara (soprano), Vito Imperato (violino), Giovanni Guagliardo (baritono), Riccardo Palazzo (tenore) e Angelo Sapienza (basso).

Il concerto sarà ad ingresso gratuito su prenotazione su boxoffice.cpsmusic.com, fino ad esaurimento dei 250 posti disponibili e non sarà l’unica iniziativa promossa dalla Yap . “Marcello ci ha consegnato una grande eredità e con amore e devozione intendiamo portarla avanti – ha aggiunto Rosario Cicero direttore dell’accademia musicale- prossimamente continuerà il tour del progetto Sicilia Bedda, dedicheremo uno spazio anche alla musica pop a cura di Michele Guagliardo e infine un momento vedrà protagonisti i talenti della della nostra accademia. L’unico modo per onorare il maestro Giordani è farlo con la musica, noi ci stiamo provando con tutte le nostre forze”

All’ esterno della chiesa verrà posizionato uno schermo che permetterà al pubblico in piazza Duomo di godere ugualmente dello spettacolo. L’organizzazione raccomanda di rispettare le norme di sicurezza anti-Covid e ricorda che per l’ingresso è necessario l’uso della mascherina.