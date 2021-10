Augusta, ricomincia la scuola e il Corbino riparte con il progetto “Coperte per senza dimora”

E’ stato avviato al secondo istituto comprensivo Orso Mario Corbino il progetto “Coperte per senza dimora” ideato dall’organizzazione no profit “Sheep Italia” e inserito nell’accoglienza per l’anno scolastico 2021/22 che ha puntato su attività ludico-laboratoriali mirate alla promozione della cultura e della sicurezza ed al benessere socio- emotivo e relazionale. Tornare a scuola dopo la pausa estiva, è sicuramente difficile, ma rientrare e iniziare le attività con laboratori che favoriscono l’integrazione, la conoscenza e lo stare bene insieme è sicuramente più stimolante.

I ragazzi hanno capito l’importanza del volontariato e di come sia fondamentale che ognuno faccia qualcosa per gli altri, in modo particolare per chi è meno fortunato e gli alunni, in particolare, della media utilizzando lana, telai ed uncinetto stanno realizzando i quadrati della solidarietà che uniti insieme saranno poi inviati all’organizzazione no profit di Montelupo Fiorentino. Un’attività dai molteplici obiettivi, che ha suscitato l’entusiasmo dei ragazzi e che ha anche coinvolto le famiglie.

Ma le attività per imparare divertendosi sono solo all’inizio: infatti, per quanto riguarda il Piano scuola estate, prenderanno il via alla scuola di Monte Tauro, diretta da Maria Giovanna Sergi diversi laboratori didattici rivolti a tutti i vari ordini. Si inizierà con quattro progetti, “Racchette per la scuola”, “Officina didattica”, “Young learners/key for schools”, “Avventure in movimento” per poi proseguire con due Pon i cui 12 moduli spazieranno dal gioco didattico all’arte, dalla musica alla scrittura creativa, dallo sport al teatro, sviluppando negli alunni le competenze alfabetico-funzionali, multilinguistiche, digitali, di cittadinanza attiva e di consapevolezza ed espressione culturale.