Augusta, ricerca sul cancro: premiati i vincitori del concorso fotografico

Si è conclusa con la premiazione dei vincitori il concorso fotografico organizzato, ogni anno ormai da nove edizioni, dal comitato Sicilia-Augusta della Fondazione Airc ets, l’associazione italiana per ricerca sul cancro che si pone l’obiettivo di contribuire alla raccolta fondi per combattere il cancro. Quest’anno il tema scelto è stato “Ogni paesaggio ha la sua storia: quella che leggiamo, quella che sogniamo e quella che creiamo”, tante le foto che hanno partecipato da varie parti della Sicilia e che hanno consentito di raccogliere in un mese circa 4 mila euro.

Ha vinto Nella Mazzeo di Catania, seguita da Giovanna Lamendola e Serena Giuliana La Ferla, che hanno ricevuto una targa e la stampa delle loro foto. Il premio di qualità è, invece, andato a Pamela Piazza di Augusta. A seguire sono stati premiati solo con foto Luca Pellino di Siracusa, Antonio Aquino e Roberta Giummo di Augusta, Barbara Maugeri di Siracusa, l’augustana Carla Litrico, Giuseppe Longo di Catania e Francesca Fazio di Augusta.

I dieci migliori scatti, oltre la foto vincitrice della giuria di qualità, sono stati esposti durante la cerimonia di premiazione che si è svolta, nei giorni scorsi, nel salone di rappresentanza del palazzo di città, presieduta dalla referente del comitato Augusta Sabrina Toscano, dal consigliere regionale del comitato Sicilia, Angelo Messina e dal sindaco Giuseppe Di Mare, alla presenza dell’assessore Pino Carrabino e dei componenti delle due giurie: una di “qualità” e una “tecnica” che hanno valutato gli scatti partecipanti al concorso che quest’ anno ha ottenuto anche il patrocinio del ministro della Protezione civile e della Politiche del mare, dell’Accademia Gioenia di Catania, dell’Ordine degli ingegneri sezione di Catania, dell’Ordine gli architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori della provincia di Catania, della Regione siciliana. Altri patrocini del Dipartimento di Economia e impresa dell’università di Catania, della Lega navale italiana sezione di Catania, della Banca popolare agricola di Ragusa, dell’Ordine dei tecnologi alimentari di Sicilia e Sardegna, dell’Ordine degli agronomi di Catania, del Rotary Augusta e della Cooperativa Smeraldo. A contribuire a sostenere la “missione” anche una ventina di aziende private del territorio e oltre, con alcuni rappresentanti presenti alla serata conclusiva.

Hanno fatto parte della giuria di qualità il consigliere regionale Fondazione Airc Angelo Messina, i docenti del Dipartimento di Agricoltura di Catania, Biagio Fallico, Biagio Pecorino, Cherubino Leonardi, Giuseppe Muratore, Antonella Pane, Salvatore Bordonaro, Daniela Romano e l’assessore alla Cultura Pino Carrabino. Hanno composto, invece, la giuria tecnica il sindaco Di Mare, i docenti del dipartimento etneo Salvatore Barbagallo, Marco Romano, Giovanna Tomaselli, Giovanni Cascone, Alessandro Vitale e Alessandro D’Emilio e i presidenti In/Arch Sicilia Mariagrazia Leonardi e dell’Ordine degli Architetti di Catania Sebastian Carlo Greco.

Durante la cerimonia Toscano ha sottolineato che anche quest’anno saranno devoluti alla ricerca oncologica dei tumori pediatrici i fondi raccolti provenienti dalle quote di partecipazione degli iscritti, ma anche di tanti sponsor privati, alcuni dei quali hanno anche donato dei prodotti alimentari per i vincitori. “In questi nove anni il concorso ha raccolto più di 30mila euro in 9 anni, questo significa che abbiamo garantito costantemente ogni ano dei soldi a cui la ricerca oncologica può attingere”– ha aggiunto la referente del comitato Sicilia-Augusta della Fondazione Airc ets.