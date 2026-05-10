Augusta, riattivato il servizio di odontoiatra speciale per disabili e pazienti con patologie croniche

Le istanze presentate da tutte le associazioni che fanno parte del Comitato Consultivo Aziendale dell’Asp di Siracusa, presieduto da Salvo Sorbello, hanno finalmente trovato accoglimento e a breve, presso l’ospedale Muscatello di Augusta, sarà riattivato per le persone fragili della provincia di Siracusa il servizio di odontoiatria speciale riabilitativa nel paziente disabile e/o con patologie cronico-invalidanti.

Si tratta di un significativo miglioramento della qualità di vita dell’utente disabile o con patologie gravi invalidanti, che fino ad oggi deve recarsi ad Acireale, con comprensibili disagi anche per i familiari.

A seguito della sottoscrizione della Convenzione tra l’ASP di Catania e l’ASP di Siracusa, con la delibera del commissario straordinario Dott. Gioacchino Iraci, sarà possibile effettuare visite ed interventi in una struttura pubblica.

Gli aspetti operativi per assicurare percorsi clinico-diagnostici e trattamenti delle patologie del cavo orale per pazienti con disabilità psico-fisica o psichiatrica o con gravi patologie croniche invalidanti (come Parkinson, Alzheimer, emofilia, sla, cardiopatie, allergie ai farmaci) sono stati affrontati nel corso di una riunione ad Augusta.

Erano presenti il direttore sanitario dell’Asp di Siracusa Salvatore Madonia, il direttore dell’U.O.C Odontoiatria Speciale Riabilitativa nel paziente disabile del P.O di Acireale dell’ASP di Catania Riccardo Spampinato, il presidente Salvo Sorbello ed il componente Enzo Cannavò per il Comitato Consultivo Aziendale Asp, Francesco Oliveri, Direttore UOC Anestesia, Rianimazione e Medicina Iperbarica Umberto I, Lorenzo Spina, direttore presso UOC Cure Primarie ed altri operatori sanitari che garantiranno lo svolgimento di tutte le varie fasi operative.