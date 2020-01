Augusta, riattivato il pozzo della villa, ma non revocata ancora l’ordinanza di non potabilità

Da ieri pomeriggio è stata riattivata l’erogazione di acqua dal pozzo della villa comunale interessato, la scorsa settimana, dai lavori di re-incamiciatura. Gli interventi di sostituzione e posizionamento della nuova camicia a circa 200 metri di profondità, che hanno previsto anche l’installazione di una sola e più moderna pompa, sono iniziati il 20 gennaio scorso, si sono conclusi in realtà domenica scorsa e questi giorni sono serviti a far spurgare e lavare il pozzo attraverso un lunga tubazione. Già l’altro ieri l’acqua era limpida e mercoledì sono stati effettuati i prelievi per le analisi di controllo e “dai primi riscontri emerge che i valori chimici rientrano nei parametri di legge”, ha fatto sapere ieri pomeriggio il Comune su Telegram. Così in attesa degli ulteriori risultati batteriologici delle analisi, che verranno effettuate anche dall’Asp, si è deciso di pompare la prima acqua ieri, anche se rimane in vigore in via precauzionale l’ ordinanza sindacale del 25 ottobre scorso di non potabilità per tutto il centrostorico, che vuol dire che rimane la precauzione di non usare ancora l’acqua per berla o per mescolarla agli alimenti.

“Nei primi giorni di erogazione potrebbero verificarsi fenomeni di intorbidimento dovuti al cambio dei flussi dell’acqua: gli utenti che – ha aggiunto ancora il Comune- dovessero riscontrare tale problematica sono invitati a darne immediata comunicazione al comando dei Vigili urbani, telefonando al numero 0931.512288, al fine di consentire alla squadra lavori di effettuare le conseguenti verifiche”.

Dovrebbero, dunque, tirare un sospiro di sollievo i residenti della parte alta dell’Isola, tra via Colombo e piazza Duomo ancora più penalizzati in questi giorni di stop del pozzo della villa perchè rimasti a secco dopo l’avvio dei lavori e costretti, spesso anche aspettando a lungo, a ricorrere all’intervento delle autobotti messe a disposizione del Comune per riempire i serbatoi vuoti e spesso sporchi di argilla.

Oggi, infine, la questione idrica ritornerà in consiglio comunale per la seduta convocata alle 10, 30, a palazzo San Biagio, per discutere anche della mozione semplice sui risarcimenti per la mancanza di acqua potabile presentata dal consigliere di opposizione Peppe Di Mare