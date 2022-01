Augusta, riattivato il Covid center dell’ospedale, Muscatello. Già una quindicina i ricoverati

Sono una quindicina i malati di covid, che necessitano di cure non di terapia intensiva, ricoverati da ieri al Covid center all’ospedale Muscatello, che è stato riattivato nel primo pomeriggio.

Provengono dai Covid center di Lentini e Siracusa che, insieme all’omologo reparto dell’ospedale di Noto, sono stati finora utilizzati in provincia per ospitare i positivi al coronavirus che non possono trascorrere l’isolamento sanitario in casa. Il numero elevato dei ricoverati in provincia, cresciuto nell’ultimo periodo, ha quasi riempito gli altri ospedali e ha reso necessario pertanto la rifunzionalizzare del covid center del nosocomio augustano.

Ad oggi è stato chiuso, con la dimissione dei pazienti guariti e il trasferimento dei malati in altre strutture sanitarie, solo il reparto di Medicina generale che si trova al secondo piano del vecchio plesso con i suoi 20 posti letto. Rimane, invece, operativo e funzionante il reparto di Chirurgia e la sala operatoria dove questa mattina si sta regolarmente lavorando. da quanto

Per raggiungere il Covid center il percorso, chiuso al pubblico e che impedisce alcun contatto con l’utenza, è lo stesso già utilizzato dei mesi scorsi e passa dal corridoio a piano terra dove si trova la farmacia che, per tutto il tempo di attivazione del covid center, fornirà il suo il servizio dall’accesso che si affaccia sulla stradella di uscita del nosocomio, com’è già stato in passato. Da quando è iniziata la pandemia, nel 2020, è la terza volta che si chiude il reparto di Medicina per ospitare i malati di covid.