Augusta, riattivare il servizio di raccolta sfalci e potature. Lo chiede la Lega

Riattivare il servizio di raccolta sfalci e potature, sospeso dal 19 marzo “al fine di ottemperare alle disposizioni del decreto del presidente del consiglio dei ministri dell’11 marzo 2020, che prevede l’osservanza di misure restrittive in tutto il territorio nazionale“.

Lo ha chiesto al sindaco Cettina Di Pietro, con una lettera inviata ieri, il commissario della Lega di Augusta Massimo Casertano secondo cui il conferimento degli sfalci al centro di raccolta mobile dotato di cassoni scarrabili, che si poteva effettuare più volte la settimana, sia pur solo di mattina, “potrebbe essere comunque essere riattivato, in attesa del ritorno alla normalità, anche se con modalità diverse”.

Ovvero istituendo un servizio a domicilio gratuito e su chiamata, “così come già avviene, o sta per partire, in molti comuni del centro e nord Italia. Si potrebbe, inoltre, fissare un numero massimo di sacchi e un limite di peso del sacco, che ciascun utente possa smaltire – dice Casertano- In questo modo si garantirebbe un servizio essenziale per i cittadini, minimizzando il rischio di contagio per assembramento di persone. Si auspica inoltre, vista l’approssimarsi della stagione estiva, un incremento delle attività di diserbo negli spazi pubblici”