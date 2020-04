Augusta, riapre lunedì prossimo l’ufficio centrale della Posta di via X Ottobre

Riaprirà lunedì 20 aprile l’ufficio centrale della Posta di via X Ottobre, all’Isola. Lo ha reso noto su Facebook il sindaco Cettina Di Pietro, che nei giorni scorsi aveva inviato una richiesta alla direzione centrale di Poste italiane con allegata una nota della Polizia municipale che evidenziava come, anche a seguito di questa chiusura improvvisa a marzo della sede centrale dell’Isola si era creato un grande afflusso di utenti nell’unico ufficio postale aperto in Borgata in via Giovanni Lavaggi, con conseguenti assembramenti.

Per la prima settimana l’apertura sarà solo il lunedì, mercoledì e venerdì mattina. Nella settimana successiva, ovvero partire da lunedì 27, in coincidenza con il pagamento delle pensioni gli sportelli rimarranno aperti tutti i giorni.

“Mi viene, altresì, comunicato che i locali dell’ ufficio – prosegue Di Pietro- sono stati adottati accorgimenti atti a garantire la sicurezza sanitaria dei lavoratori e degli utenti ai quali verrà richiesto di mantenere il distanziamento fisico che ci accompagnerà per alcuni mesi ancora. Rimane sempre valido l’invito per la cittadinanza a recarsi negli uffici postali, così come in tutti gli uffici pubblici, solo per il compimento di operazione essenziali e indifferibili, in ossequio alla normativa nazionale che ha quale obiettivo primario quello di guidare tutto il sistema paese verso una limitazione della diffusione del virus sul territorio nazionale”.