Augusta, riapre lunedì 15 giugno la Guardia medica turistica a Brucoli

Da lunedì 15 giugno riaprirà la Guardia medica turistica nella frazione marinara di Brucoli che rimarrà operativa fino al 15 settembre. Si trova sempre in via Canale 46 e sarà aperta 12 ore al giorno, dalle 8 alle 20. Come tutte le Guardie mediche turistiche della provincia, istituite dall’ Asp di Siracusa, è dotata di numeri telefonici fissi e cellulari per consentire con facilità agli utenti il reperimento del medico di turno. Per chiamare sarà, dunque, possibile comporre il 0931-981300 per il fisso e lo 320-4322867 per il mobile.

Per le prestazioni sanitarie rese dalle Guardie mediche turistiche, così come prevede la normativa in vigore, è previsto il pagamento, da parte dei cittadini residenti fuori provincia, secondo le seguenti tariffe: visite ambulatoriali 15 euro, visita domiciliare 25, prestazioni ripetibili 5. Per agevolare l’accesso alle strutture da parte dei cittadini non residenti nel territorio della provincia e tutelare il diritto alla salute, il medico di guardia effettuerà la prestazione al paziente, gli farà compilare un modulo e gli consegnerà un bollettino di conto corrente postale da pagare entro dieci giorni dalla data della visita, ovvero un bollettino dell’ Asp da pagare allo sportello dei vari Cup distrettuali sempre entro dieci giorni.