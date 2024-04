Augusta, riapre la biblioteca comunale “Vallet”, dopo la manutenzione straordinaria e con un nuovo logo

Riaprirà al pubblico martedì prossimo, alle 10, la biblioteca comunale “George Vallet” dopo un intervento voluto dall’assessorato alla Cultura di riallestimento e riordino del patrimonio librario, con nuovi servizi per l’utenza

“Dopo diversi lustri- ha detto l’assessore Pino Carrabino – la nostra biblioteca è stata interessata da lavori di manutenzione straordinaria diretti dall’architetto Fabio Pino con il ripristino degli intonaci ammalorati e la tinteggiatura delle pareti. Gli impiegati del VIII settore del servizio cultura e biblioteca Enza Torre, Simona Sirugo e Mauro Farina con la direzione della dirigente Lilli Passanisi hanno curato la spolveratura del patrimonio librario con la nuova collocazione e lo scarto periodico. Un crono programma puntualmente rispettato e che vedrà ulteriori tappe per rendere sempre più interessante la nostra biblioteca”.

Con una recente delibera è stato approvato anche il logo identificativo della biblioteca creato dal dipendente del Comune Ottavio Mingo che ha utilizzato “elementi geometrici semplici come segmenti, archi ed un cerchio che permettono un’immediatezza comprensiva e di catturare l’attenzione di chi guarda”.

“Il recupero degli spazi della biblioteca– ha aggiunto l’assessore Biagio Tribulato – permetterà il coinvolgimento dei nostri ragazzi con una partecipazione attiva del mondo della scuola, sia con gli istituti comprensivi e superiori della città. Insieme ai dirigenti scolastici avremo modo di organizzare appuntamenti con specifici indirizzi e interessi”.

“Sono certo – ha dichiarato il sindaco Di Mare – che queste iniziative favoriranno un nuovo approccio al sistema bibliotecario con il coinvolgimento delle diverse fasce d’utenza con servizi appositamente studiati per promuovere la lettura e soprattutto i documenti inerenti la storia della nostra città e del territorio. A quanti hanno cooperato per questo ambizioso progetto, il mio grazie per la passione e l’impegno profuso”.

La riapertura avverrà nel contesto della giornata nazionale del libro che segna anche l’avvio dell’evento “Maggio dei libri” promosso dall’assessorato alla Cultura, sport, tradizioni e promozione del territorio in collaborazione con l’assessorato alle Politiche dell’ istruzione