Augusta, riapre il teatro comunale con “Il principe del varietà”

Riapre venerdì sera il teatro comunale della Cittadella degli studi intitolato alla memoria del concittadino “Giuseppe Amato”, avvocato, educatore e autore di molteplici commedie e di recente sottoposto a vari lavori. Ad aprire la struttura, per lungo tempo chiusa al pubblico a causa di interventi improcrastinabili di manutenzione, sarà Antonello Costa, comico, attore e regista, originario di Augusta, che metterà in scena due spettacoli il 21 e 22 febbraio alle 19, aperti alla cittadinanza. Chi volesse partecipare dovrà prenotarsi ai numeri dell’ufficio di gabinetto del sindaco.

“Il principe del varietà” – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Di Mare – è il titolo dello spettacolo che abbiamo voluto in occasione della cerimonia inaugurale per la restituzione alla fruizione pubblica del nostro teatro. Ringrazio Massimo Sulano e quanti hanno cooperato per il progetto di recupero di una struttura da più parti auspicato”.

“La riapertura del teatro – ha aggiunto l’assessore Giuseppe Carrabino – consentirà alle numerose compagnie amatoriali che operano in città, di riprendere quell’intensa attività che li vede protagoniste indiscusse non solo a livello locale. La chiusura di questo spazio ha di fatto creato non poche criticità. Le nostre associazioni teatrali, frutto di una lunga tradizione avviata nel dopoguerra dall’avvocato Giuseppe Amato, cui è intitolato il teatro della Cittadella, sono rinomate anche fuori i confini non solo provinciali. Ultimo in ordine di tempo il successo e la standing ovation tributata al Teatro stabile di Augusta in trasferta al teatro Alikia di Crotone con la rielaborazione drammaturgica del testo “La roba” di Giovanni Verga”.

Le periodiche rassegne, l’interesse per questo genere artistico, spronano l’amministrazione ad iniziative finalizzate alla promozione teatrale: “non ci sono estranee azioni in questa direzione. Nel cartellone dell’ estate augustana abbiamo sempre inserito commedie e piece teatrali riscontrando l’interesse di un vasto pubblico”- ha concluso il sindaco.