Augusta, riapre il Belvedere Badiazza: tutto pronto per l’inaugurazione

Dopo decenni di abbandono, l’ex piscina comunale “Gigi Turchio” ad Augusta diventa uno spazio riqualificato e restituito alla fruizione pubblica. A darne notizia è il sindaco Giuseppe Di Mare, che annuncia l’appuntamento di domani mattina, con la partecipazione delle scuole. Un momento simbolico per riconsegnare alla città un luogo che, in passato, ha avuto un ruolo importante anche sul piano sportivo: “La piscina comunale ha avuto una storia significativa, con risultati anche nella pallanuoto, poi è stata abbandonata nel tempo”. La piscina non c’è più ma è tutto pronto per l’inaugurazione del Belvedere Badiazza.

Il progetto ha trasformato l’area in uno spazio pubblico multifunzione, pensato per accogliere diversi usi: “Si potrà condividere con tutta la città – sottolinea il sindaco – si potranno fare spettacoli, passeggiare, fermarsi per un caffè o un gelato guardando il mare”.

L’obiettivo dichiarato è quello di riattivare un pezzo di centro urbano rimasto a lungo “vuoto”, convertendolo in un luogo di socialità e permanenza, non solo di passaggio.

Di Mare chiarisce anche l’aspetto economico: l’intervento è stato finanziato interamente dal Comune, quindi a carico del bilancio comunale. “È stato un iter travagliato – aggiunge – con diverse interferenze soprattutto nella parte superiore”, facendo riferimento alle complessità tecniche e operative affrontate durante i lavori.

Nell’intervento, spiega il sindaco, è stato inserito anche un elemento strategico per la sicurezza: l’allargamento della via di fuga, collegata all’uscita da Augusta. Un’opera ritenuta “fondamentale” per il piano di Protezione civile e per garantire un deflusso più adeguato in caso di emergenza.

Di Mare collega questo tassello a un altro intervento annunciato: la prossima riapertura del costone di Ponente, chiuso da circa trent’anni. “Se lo uniamo al costone di Ponente – conclude – significa che abbiamo risolto uno dei problemi atavici di questa città”.

Con l’inaugurazione di sabato, quindi, Augusta si prepara a riaprire un luogo simbolico, trasformandolo in belvedere urbano e, allo stesso tempo, inserendo nel progetto una componente di infrastruttura per la sicurezza collettiva.