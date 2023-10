Augusta, riapertura ambulatorio veterinario, M5s: “ristrutturazione finanziata da noi”

“L’ambulatorio veterinario c’è perché qualcuno – i componenti della passata amministrazione del M5S – ne ha finanziato la ristrutturazione e l’adeguamento, insieme ai fondi della democrazia partecipata”. Il Movimento 5 stelle Augusta interviene così dopo l’inaugurazione di ieri dell’ambulatorio per la microcippatura e sterilizzazione dei randagi di proprietà del Comune che ha riaperto i battenti in via Xifonia, al centro storico.

Se da un lato i grillini esprimono soddisfazione per la restituzione di questo importante servizio alla città, dall’altro si dicono perplessi per le dichiarazioni rese alla stampa da parte dell’amministrazione: “una corretta e onesta comunicazione avrebbe voluto che, proprio in apertura, si fosse ringraziato chi ha permesso la realizzazione di quest’opera dal punto di vista finanziario – si legge in una nota -. Gli amministratori della passata amministrazione targata Movimento 5 stelle, insieme ai fondi della democrazia partecipata, destinarono la restituzione del 30% dei loro compensi anche a questa finalità: l’ambulatorio veterinario che sindaco e assessori, con il solito sfoggio di retorica e di frasi fatte, oggi hanno inaugurato, vede finalmente la luce dopo circa tre anni dall’ insediamento dell’ attuale amministrazione, grazie ai fondi messi di tasca propria coloro oggi non vengono né ringraziati né nominati. Oltre a non essere stati avvisati o invitati a presenziare all’inaugurazione. Ma questo non ci meraviglia. Di Mare & Fratelli sono fatti così. Sono sempre pronti ad appropriarsi dei meriti degli altri oltre che esaltare come atti straordinari la normale amministrazione”.