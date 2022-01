Augusta, riaperto l‘ufficio Anagrafe nei nuovi locali dei Giardini pubblici

Con l’ultimazione del trasloco, nei giorni scorsi, è stato riaperto al pubblico l’ufficio Anagrafe e dei servizi statistici che si trova adesso in piazza Castello, alla villa comunale, nei locali dell’ex ufficio idrico risistemati, in una sede più consona per accogliere gli augustani e le loro istanze.

Lo rende noto l’assessore ai Servizi demografici e statistici Angelo Pasqua: “A breve sarà disponibile anche il totem per eliminare le code attraverso l’erogazione di un ticket che stabilirà l’ordine di arrivo degli utenti. – aggiunge- Sarà mia cura anche porre attenzione alla regolamentazione preferenziale per i soggetti diversamente abili e le donne in gravidanza che già gli uffici stanno adottando. Insieme con i dipendenti si è comunque organizzato il servizio per garantire nei due giorni di lunedì e mercoledì il lavoro pomeridiano”.

L’ufficio è aperto al momento il lunedì e mercoledì, dalle 9 alle 12, e dalle 15 alle 17, il venerdì solo di mattina, rimane chiuso martedì e giovedì, soddisfazione “per l’impegno dell’ assessore e per la forte volontà del sindaco di voler determinare un cambiamento radicale partendo dal miglioramento dei servizi”- arriva dai consiglieri di Attiva Mente Biagio Tribulato e Margaret Amara