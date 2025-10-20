Augusta, riaperti i termini per l’iscrizione all’elenco degli operatori economici

Il Comune di Augusta ha comunicato la riapertura dei termini per l’iscrizione all’elenco degli operatori economici della città, con scadenza fissata al 30 novembre 2025.
Gli operatori interessati dovranno effettuare la procedura esclusivamente in modalità telematica, accedendo alla piattaforma Asmecomm Tuttogare all’indirizzo https://piattaforma.asmecomm.it.
All’interno del portale è disponibile l’avviso identificato con il codice ID 703, dove sono indicate tutte le modalità di iscrizione.
Non è ammessa alcuna altra forma di invio delle domande.
Per gli operatori economici già presenti nell’elenco comunale è richiesto di confermare la propria iscrizione e, qualora in possesso di nuove categorie di lavori o servizi, procedere all’aggiornamento dei dati.
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni