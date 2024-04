Augusta, riaperta la biblioteca comunale “Vallet”: con sale ristrutturate aperte per attività e anche il prestito digitale

Ha riaperto al pubblico oggi, 23 aprile, Giornata mondiale del libro, ristrutturata e con nuovi servizi la biblioteca comunale “George Vallet” che si trova a piano terra del palazzo municipale e che ha un nuovo logo identificativo posto all’ingresso, realizzato e spiegato dall’architetto del Comune Ottavio Mingo.

“Dopo tantissimi anni sono stati fatti degli interventi di manutenzione straordinaria che permettono una fruizione dei locali rinnovati e dei servizi per l’utenza”- ha detto l’assessore alla Cultura Pino Carrabino oggi durante un’ affollata cerimonia nella quale si è detto grato con quanti hanno collaborato e ha spiegato che, insieme con l’ufficio Manutenzione del Comune, sono stati effettuati vari interventi dal ripristino degli intonaci ammalorati, alla tinteggiatura delle pareti, all’impianto elettrico mentre con i volumi si è proceduto con un nuovo inventario, è stata fatta la spolveratura, il riordino dei volumi di aggiornamento del patrimonio librario con la nuova collocazione e lo scarto periodico dei volumi più antichi. Inoltre sono stati collocati in una sede più riservata i volumi, della collezione Amato, dell’acquisizione dell’ex sindaco Marotta, della famiglia D’Oscini e dell’insegnante Giummo insieme al fondo Blasco.

“Questa è una biblioteca di tutti che volevamo rendere più funzionale e accessibile – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Di Mare, presente insieme all’assessore alle Manutenzioni Pippo Spanò- abbiamo reso più dignitoso questo luogo e lo mettiamo nelle mani della città, di grandi e piccoli perché possa essere utilizzato nel migliore dei modi. Leggere un libro, la cultura fa crescere tutti quanti sotto ogni punto di vista, spero di vere presto in tanti”.

Tra le novità c’è il fatto che è ripresa, dopo alcuni anni di assenza, la collaborazione del Comune megarese con il sistema bibliotecario provinciale di Siracusa, come spiegato dal suo direttore Nunzio Marino: “ormai le biblioteche non sono più chiuse con i libri, ma sono aperte anche per altre attività- ha aggiunto- a Siracusa stiamo già sperimentando con corsi, attività che coinvolgono la cittadinanza e la risposta è quella giusta, si apre un luogo a tutta quella parte di gente che vuole sperimentarsi non solo nella lettura ma anche in altre attività”. Questa la direzione che si intende seguire anche ad Augusta dove, con questa collaborazione, si potrà anche accedere al prestito digitale e all’edicola digitale. “Siracusa intesa come provincia ha il miglior sistema bibliotecario siciliano, forse uno dei migliori del sud che ha aperto con lungimiranza la piattaforma Mlol (Media Library On Line), la biblioteca digitale che consente anche il prestito dei libri in digitale e di avere accesso gratuito e illimitato all’edicola digitale con circa 7200 titoli nazionali e internazionali, con la più grande collezione di contenuti per biblioteche italiane”- ha precisato Salvo Gennuso, che lavora per il sistema bibliotecario provinciale.

Elena Flavia Castagnino, della Sovrintendenza di Siracusa ha ricordato che la Sovrintendenza “sta portando avanti un progetto per la tutela e conservazione dei beni librari già presentato alla Regione e che prevede una serie di step attraverso i quali esercitare al tutela. Già sono stati fatti dei sopralluoghi preliminari per verificare lo stato dei luoghi, il microclima e la sostenibilità ed è stato ampliato il progetto finalizzato al recupero del Fondo Blasco che raccoglie tantissime memori legate alla storia della città e del territorio”.

La cerimonia di riapertura si è svolta alla presenza di un gruppo di alunni del terzo istituto comprensivo Todaro che hanno realizzato degli elaborati e del Megara che hanno offerto un momento musicale, rappresentanti anche da Massimiliano Farina, dai rappresentanti di tutte le altre scuole, dell’ex assessore Ombretta Tringali che aveva avviato il progetto di cui è stato trait d’union con le scuole l’assessore Biagio Tribulato, come ha ricordato Carrabino che ha anche sottolineato che è stata inaugurata all’ingresso del palazzo municipale la raccolta dei libri e chiunque vorrà fino a maggio potrà portare dei libri che saranno destinati alle mini biblioteche dell’associazione genitori e figli “Unitevi a noi”.

La biblioteca “George Vallet” rimane aperta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il lunedì e mercoledì anche il pomeriggio dalle 15 alle 17.