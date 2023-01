Augusta, revisori dei Conti in scadenza, pubblicato l’avviso per cercare i nuovi professionisti

Scadrà il prossimo 6 marzo l’incarico del Collegio dei revisori dei conti del Comune scelto, nel 2020, con un’estrazione pubblica dopo l’avviso emanato all’epoca dal Comune e che dovrà, dunque, essere rinominato per il triennio 2020-2023. Per questo è stato pubblicato un avviso, sia all’albo pretorio sia nel sito del Dipartimento regionale delle autonomie locali per la ricerca dei tre professionisti, che devono essere iscritti da almeno 10 anni nel registro dei revisori legali o all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, devono avere svolto almeno due incarichi di revisore dei conti negli enti locali, ciascuno per la durata di 3 anni e devono aver conseguito, nell’anno precedente, almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

Gli attuali revisori, dopo la scadenza naturale, sono prorogati fino alla nomina del nuovo collegio e comunque entro e non oltre 45 giorni. Il nuovo collegio sarà selezionato mediante estrazione a sorte effettuata pubblicamente, alla presenza del segretario comunale, in una seduta dell’organo consiliare o assembleare da svolgersi entro 45 giorni dalla data di scadenza dell’organo di revisione, tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali nonché all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell’organo di revisione dell’ente locale.

Nei collegi dei revisori le funzioni di presidente sono esercitate dal componente che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, a parità di incarichi, tali funzioni sono assunte da colui che le ha esercitate nell’ente di maggiore dimensione demografica.

La domanda di partecipazione e la documentazione allegata dovranno pervenire entro e non oltre le 13 del 3/2/2023 al Comune utilizzando il modulo contenuto all’interno del bando. Al momento di ricezione delle domande di partecipazione, si procederà alla verifica del possesso dei requisiti. Le domande ammesse formeranno un elenco redatto in ordine cronologico e numerato in ordine crescente che sarà allegato alla proposta di deliberazione consiliare di nomina. Il Consiglio comunale verrà convocato in seduta pubblica appositamente per effettuare tale nomina mediante estrazione a sorte dall’elenco sopra formato, effettuata pubblicamente.