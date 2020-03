Augusta, “restiamo a casa e torniamo a vivere in armonia con il mondo che ci circonda”, l’appello di Roy Paci

“Interrompere la catena dei contagi è la cosa più importante da fare in questo raro e difficile momento storico”. Per ritornare a vivere in armonia con l’ambiente che ci circonda. Il trombettista augustano Roy Paci lancia il suo appello su Facebook per invitare tutti a rispettare le regole per evitare al massimo la diffusione del Covid-19 e limitare i contatti sociali.

“Basterebbe tirar fuori quel senso civico che le generazioni precedenti ci hanno lasciato in eredità e che, con mio grande dispiacere, non va più insegnato nelle scuole pubbliche. – scrive- Lo dobbiamo fare per salvaguardare il funzionamento della sanità italiana già in overload e sopratutto per agevolare tutte quelle anime belle, eroiche e instancabili del personale ospedaliero che stanno donando il loro tempo, la loro forza e la loro vita stessa lavorando no stop dietro tanti malati. Lo dobbiamo fare per l’armonia mancante in questa distopica realtà fatta di silenzi assordanti e vuoti anecoici. Lo dobbiamo fare perchè tutti noi abbiamo bisogno di far risuonare il nostro Paese di joia e di beleza”.

Reduce da una serie di malanni di stagione, che lo hanno costretto ad un isolamento in casa ancora prima dei decreti ministeriali, il trombettista augustano che con la sua musica porta allegria in questo momento di grande emergenza sanitaria, ma anche sociale invita a riflettere su quanto possa essere “pesante rimanere soli nel limbo di una zona di guerra lontano dai nostri affetti e dalle nostre famiglie, capire quanto possa risultare alienante contemplare il mondo da dietro delle sbarre, quanto possa diventare psicologicamente devastante stare attaccati ad un respiratore giorno e notte. Quanto, in definitiva, è indispensabile per tutti ritornare ad essere più umani, ma – prosegue- stavolta non solo con un hastag. D’accordissimo per lo slogan #iorestoacasa ma aggiungo che è altrettanto importante ritornare a vivere in armonia con tutto ciò che ci circonda. Ritrovare la voglia di aiutare e condividere con gli altri le paure, le gioie, i sogni e i bisogni per ricreare un mondo davvero migliore. Si può, dobbiamo crederci fino in fondo e questo è il momento.”