Augusta, restauro del Castello svevo, l’opposizione chiede un Consiglio ad hoc con tecnici e associazioni

Un consiglio comunale monotematico, che tratti l’annunciato avvio dei lavori di consolidamento e restauro del più importante monumento storico ed architettonico della comunità qual è il Castello svevo, per far comprendere agli augustani l’entità e la modalità degli interventi che verranno attuati. Lo hanno chiesto formalmente con una nota inviata, nei giorni scorsi, al presidente del Consiglio comunale Marco Stella i 10 consiglieri di minoranza che costituiscono il gruppo Insieme per Augusta Milena Contento, Giuseppe Assenza e Corrado Amato, del Nuovo patto per Augusta Pippo Gulino, Mariangela Birritteri e Giancarlo Triberio, del Gruppo misto Peppe Montalto e del Movimento 5 Stelle Roberta Suppo, Chiara Tringali e Marco Patti che chiedono di far arrivare a palazzo San Biagio la questione, dibattuta, dei lavori del duecentesco Castello.

Già appaltati e cantierabili per poco più di 3 milioni e 240 mila euro che, secondo quanto prevede il progetto della Sovrintendenza, prevede la demolizione della superfetazione rappresentato dai piani superiori del carcere costruito sopra l’originario castello a fine Ottocento. I consiglieri chiedono anche di poter invitare gli enti interessati come la Regione e la Sovrintendenza di Siracusa, ma anche le associazioni Italia nostra e Archeoclub che avevano contestato la demolizione.

Stella ha subito accolto la proposta dell’opposizione e ha affermato che si farà “carico di sentire Sovrintendenza, progettisti e tecnici, e trovare il modo organizzare, anche da remoto, un incontro con chi di competenza che potrà illustrare e chiarire all’aula tutta la vicenda, “perché è importante per tutti capirci qualcosa di più rispetto a quello che si sente dire”.

E proprio sulla vicenda del Castello svevo nei giorni scorsi il consigliere Triberio aveva criticato l’assessore alla Cultura Pino Carrabino che ha replicato ribadendo “la chiarezza di un pensiero che non è mai venuto meno. Appena sei mesi orsono quale presidente della Società augustana di Storia patria – dice- ho rilasciato il mio parere non da tecnico, ma da conoscitore delle problematiche del Castello poiché da diversi lustri ho seguito le dinamiche che hanno coinvolto il monumento che è espressione identitaria della nostra città. A suo tempo ho dichiarato e confermo ancora oggi è naturale che leggendo di demolizioni di parti della struttura ha suscitato sgomento e indignazione, anche se la scrivente è consapevole che il progetto ha la sua validità e sia comunque necessario procedere con l’abbattimento delle sopraelevazioni risalenti all’ultimo decennio dell’Ottocento che erano motivate dalla destinazione carceraria ma che hanno determinato profondi e gravi dissesti. Comprendiamo benissimo che tali interventi siano stati finalizzati a restituire la componente sveva della struttura, non comprendiamo se le scelte progettuali siano chiare e se sia altrettanto chiaro il futuro del monumento, anche perché nelle dinamiche di restauro e recupero delle opere di interesse culturale si tiene sempre conto di tutte le sovrapposizioni e stratificazioni aggiunte nel corso dei secoli”.

Oggi Carrabino aggiunge che il parere dell’amministrazione “non è affatto quello di demolizione a tutti i costi anzi, dopo aver ascoltato le dettagliate relazioni dei soggetti intervenuti alla video conferenza, abbiamo ribadito che sia pur affidandoci alle competenze dei tecnici che fondano le loro ragioni sulla carta del restauro e contestualmente sulla natura del terreno e la necessità di restituire l’integrità del monumento al suo originario splendore, non di meno non possiamo correre il rischio di perdere anche questo finanziamento, atteso che 5.000.000 di euro già destinati al Castello sono stati impiegati per altri progetti già cantierabili in altra provincia”.